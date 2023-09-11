"Дуже скоро": у Зеленського впевнені, що США погодяться відправити ATACMS в Україну

Президент США Джо Байден, як зазначають в Офісі президента, близький до ухвалення рішення про постачання далекобійних ракет, але Вашингтон побоюється ударів по території РФ.

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Глава адміністрації президента України Андрій Єрмак упевнений, що США найближчим часом ухвалять рішення про відправку в Україну ракет великої дальності ATACMS. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Financial Times, опублікованому в неділю, 10 вересня.

"Так, ми говоримо про це. У кожній розмові з [радником з національної безпеки США] Джейком Салліваном виникає це питання. Вони розуміють, що ATACMS дуже потрібні. Я вірю, що це буде погоджено, і дуже, дуже скоро", — сказав Єрмак в інтерв'ю в президентському палаці в Києві.

США вже давно насторожено ставляться до прохання України про постачання ATACMS — тактичної балістичної ракети з дальністю до 300 км — через побоювання з приводу обмежених запасів і можливості її використання для нанесення ударів по російській території, що призведе до ескалації конфлікту.

Але останніми місяцями США серйозно обмірковують цей крок з огляду на те, що війна затягнулася, а Україна почала контрнаступ на південних і східних ділянках фронту, щоб звільнити окуповані території.

ATACMS має перевагу перед британськими ракетами Storm Shadow і французькими Scalp у тому, що їх можна запускати з пускових установок Himars, а не із застарілих українських винищувачів радянської епохи.

Financial Times також цитує заяву заступника радника з національної безпеки США Джона Файнера журналістам під час поїздки президента Джо Байдена з Нью-Делі до В'єтнаму в неділю.

"Ми нічого не знімаємо з порядку денного. У нас немає рішення оголошувати про нові можливості, але наша позиція від самого початку полягала в тому, що ми надамо Україні ті можливості, які дадуть їй змогу досягти успіху на полі бою", — сказав Файнер.

У середу держсекретар США Ентоні Блінкен вирушив до Києва, де зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і анонсував новий пакет допомоги для України. На спільній пресконференції Кулеба заявив, що вони провели "предметне обговорення" положень ATACMS і підкреслив, що "цей варіант все ще відкритий".

Нагадаємо, що в травні Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow.

Двома місяцями пізніше, у липні Макрон анонсував поставки в Україну далекобійного французького аналога Storm Shadow.