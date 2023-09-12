США могут отправить Украине ракеты большой дальности с кассетной боевой частью, — Reuters

По словам журналистов, США могут отправить ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии в 300 километров и выпускать около 300 и более кассетных бомб при ударе.

Related video

Соединенные Штаты могут отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Такое решение рассматривает Администрация президента США Джо Байдена. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, в Вашингтоне увидели, что украинские войска довольно успешно применяют артиллерийские 155-мм кассетные боеприпасы. Это дало возможность Силам обороны нанести значительные урон России на оккупированных территориях. Теперь Штаты рассматривают возможность предоставления Украине ракет ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии в 300 километров, или реактивные снаряды GMLRS, действующие на расстоянии примерно в 72 километра. Они также будут иметь кассетную боевую часть.

Издание пишет, что если решение будет одобрено, то вооружение быстро отправят в Киев.

Сообщается, что сейчас у украинских сил есть 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, которые поражают цели на расстоянии в 29 километров. Их кассетная боевая часть может нести 48 бомб. Однако ракеты ATACMS смогут при ударе выпускать около 300 и более бомб, GMLRS сможет рассеивать до 404 бомб.

В материале сказано, что контрнаступление ВСУ демонстрирует прогресс, поэтому в Штатах хотят усилить украинскую армию в важный момент. Однако решение о поставках ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью пока не является окончательным и еще может провалиться.

Ранее сообщалось, что у Зеленского уверены, что США согласятся отправить ATACMS в Украину. Президент США Джо Байден, как отмечают в Офисе президента, близок к принятию решения о поставках дальнобойных ракет, но Вашингтон опасается ударов по территории РФ.

Также СМИ сообщали, что дроны помогают ВСУ продвигаться под Бахмутом с помощью гранат из США. В среднем за три часа украинские операторы FPV-дронов сбрасывают 50 гранат, охотясь на российских оккупантов и уничтожая их десятками.