"Нам нічого оголосити": Пентагон відповів на повідомлення про передачу Україні ракет ATACAMS

За словами представника Пентагону Патріка Райдера, щоразу, коли Штати ухвалюють рішення передати зброю Україні, вони оцінюють, як це вплине на боєготовність американської армії.

Related video

Міністерство оборони США поки не може оголосити про передачу ракет ATACMS Україні. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

За його словами, Штати продовжують підтримувати контакти з Україною, а також союзниками щодо потреб ЗСУ та загальної безпеки.

"Тож, коли і якщо з'явиться щось нове, що можна оголосити на цьому фронті, ми обов'язково це зробимо, але на сьогоднішній день у мене немає нічого нового, що я міг би повідомити", — сказав Райдер.

Зазначимо, що на запитання кореспондента про наявність у американської армії ATACMS, які можна було б відправити в Україну, Райдер відповів, що не варто спекулювати на цьому.

"Знову ж таки, я не збираюся вдаватися в рівні запасів або, ви знаєте, спекулювати на потенційних майбутніх варіантах. Звичайно, ми збираємося працювати з Україною, щоб надати їм усе необхідне для успіху", — сказав він.

За його словами, щоразу, коли Штати ухвалюють рішення передати зброю Україні, вони оцінюють, як це вплине на боєготовність американської армії.

"Так що це завжди є частиною обговорення, перш ніж секретар схвалить або дасть рекомендацію президенту для схвалення. Отже, що стосується ATACMS, я просто не буду вдаватися в подробиці", — заявив Райдер.

Нагадаємо, що 8 вересня ЗМІ повідомили, що США можуть вперше передати Україні ракети ATACMS. Так, ракети можуть бути включені до нового пакету військової допомоги, однак остаточне рішення ще не ухвалено

Раніше повідомлялося, що у Зеленського впевнені, що США погодяться відправити ATACMS в Україну. Президент США Джо Байден, як зазначають в Офісі президента, близький до ухвалення рішення про постачання далекобійних ракет, але Вашингтон побоюється ударів по території РФ.