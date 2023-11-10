Бюджет на 1,1 трлн гривен: Минобороны назвало, куда пойдут основные средства на оборону

На следующий год Минобороны будет иметь более 265 млрд на приобретение оружия и ремонт техники, а почти 900 млрд пойдет на материальное обеспечение военных.

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Народные депутаты Украины приняли бюджет на 2024 год. В нем предусмотрено 1 165,05 млрд гривен на оборону. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В украинском бюджете на следующий год выделено 1,164 триллиона гривен или 15,2% ВВП на оборону. Среди этой суммы самой большой статьей расходов является содержание личного персонала:

862 млрд гривен — содержание военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Средства будут выделять на зарплаты, денежное обеспечение, питание, приобретение формы, амуниции и средств индивидуальной защиты у украинских производителей

265,4 млрд гривен — приобретение оружия, техники, беспилотников, боеприпасов и восстановление поврежденной техники;

36,6 млрд гривен — на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ;

663,7 млн гривен — на обеспечение аппарата Минобороны.

Добавим, в проекте бюджета указано, что доходы в 2024 году составят 1,768 трлн гривен, а расходы — 3,35 триллиона. Дефицит бюджета будет 1,57 трлн гривен. Всего на сектор безопасности и обороны выделят 1,69 трлн гривен.

Напомним, 10 ноября в Пентагоне заявили, что пакеты помощи Украине будут меньше, потому что потрачены 96% выделенных на 2023 год средств.

1 ноября администрация Джо Байдена призвала Конгресс принять помощь Украине и Израилю одним пакетом.