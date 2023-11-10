"Использовали все финансирование": пакеты помощи Украине будут меньше, — Пентагон

Представительница Минобороны Сабрина Сингх подтвердила, что США потратили уже 96% из первоначальных $62,3 млрд, которые были выделены на поддержку Украины.

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Соединенные Штаты уже использовали все средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и сейчас передают пакеты помощи в рамках президентских полномочий (PDA), однако их объемы станут меньше. Об этом сообщила заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге 9 ноября.

"Мы использовали все финансирование USAI. Поэтому у нас осталось только $1 млрд долларов для пополнения запасов в США. У нас еще осталось небольшое количество PDA, но, как вы видели, наши пакеты становятся все меньше, потому что нам приходится дозировать нашу поддержку Украине", — пояснила Сингх.

Также во время брифинга представительница Пентагона подтвердила, что США потратили уже 96% из первоначальных $62,3 млрд, которые были выделены на поддержку Украины.

Партнеры продолжат помогать Украине

Однако она заверила, что США и в дальнейшем будут оказывать поддержку Украине и продолжат передавать соответствующую помощь.

"Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину в том, что им нужно в их борьбе. Вы видели пакет, который мы выпустили на прошлой неделе. Мы собираемся продолжать предоставлять пакеты, их просто становится меньше", — отмечает Сингх.

Кроме того заместитель спикера министерства обороны США обратилась к Конгрессу с просьбой поддержать дополнительный запрос, который прислал президент США Джо Байден, чтобы они "могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя".

Финансирование США для Украины

Напомним, 30 октября Politico сообщило, что недавно избранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил новый пакет военной помощи только Израилю. По словам журналистов, Джонсон считает, что на помощь Иерусалиму нужно выделить 14,3 млрд долларов.

Позже координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация призвала Конгресс США продолжить законодательную процедуру по запросу, поданному президентом Байденом, который предусматривает поддержку Украины и Израиля, а также выделение средств для других значимых потребностей.

2 ноября агентство Reuters сообщило, что администрация президента Джо Байдена планирует 3 ноября объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, который включает ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами.

Напомним, впоследствии Министерство обороны Соединенных Штатов Америки все же объявило о дополнительной помощи по безопасности для обеспечения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.