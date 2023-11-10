"Використали все фінансування": пакети допомоги Україні будуть меншими, — Пентагон

Представниця Міноборони Сабріна Сінгх підтвердила, що США витратили вже 96% з початкових $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України.

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Сполучені Штати вже використали всі кошти Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та наразі передають пакети допомоги у межах президентських повноважень (PDA), однак їх обсяги стануть меншими. Про це повідомила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу 9 листопада.

"Ми використали все фінансування USAI. Тож у нас залишилося лише $1 млрд доларів для поповнення запасів у США. У нас ще залишилася невелика кількість PDA, але, як ви бачили, наші пакети стають дедалі меншими, бо нам доводиться дозувати нашу підтримку Україні", — пояснила Сінгх.

Також під час брифінгу представниця Пентагону підтвердила, що США витратили вже 96% з початкових $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України.

Партнери продовжать допомагати Україні

Проте вона запевнила, що США й надалі надаватимуть підтримку Україні та продовжать передавати відповідну допомогу.

"Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їм потрібно в їхній боротьбі. Ви бачили пакет, який ми випустили минулого тижня. Ми збираємося продовжувати надавати пакети, їх просто стає менше", — наголошує Сінгх.

Окрім того заступниця речника міністерства оборони США звернулася до Конгресу з проханням підтримати додатковий запит, який надіслав президент США Джо Байден, щоб вони "могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою".

Фінансування США для України

Нагадаємо, 30 жовтня Politico повідомило, що нещодавно обраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував новий пакет військової допомоги тільки Ізраїлю. За словами журналістів, Джонсон вважає, що на допомогу Єрусалиму потрібно виділити 14,3 млрд доларів.

Пізніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що американська адміністрація закликала Конгрес США продовжити законодавчу процедуру щодо запиту, поданого президентом Байденом, який передбачає підтримку України та Ізраїлю, а також виділення коштів для інших значущих потреб.

2 листопада агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента Джо Байдена планує 3 листопада оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, який включає ракети та боєприпаси для боротьби з дронами.

Нагадаємо, згодом Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки все ж оголосило про додаткову безпекову допомогу для забезпечення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.