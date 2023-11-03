США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що отримають ЗСУ

У межах нового пакета військової допомоги США Україна отримає боєприпаси для ЗРК NASAMS і HIMARS, а також боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

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США оголосили про додаткову безпекову допомогу для забезпечення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Про це 3 листопада повідомила пресслужба Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.

"Сполучені Штати, як і раніше, віддані співпраці приблизно з 50 союзниками і партнерами, які надають Україні можливості, необхідні їй для захисту зараз і стримування російської агресії в майбутньому. Наші союзники і партнери активізували свою діяльність і надали Україні безпекову допомогу на суму близько 35 мільярдів доларів", — ідеться в повідомленні Міноборони США.

У відомстві зазначили, що глобальна коаліція країн-союзників України дала змогу відважним українським воїнам успішно захистити суверенітет і незалежність країни, а також повернути понад половину території, захопленої російськими окупантами.

Яку військову допомогу отримає Україна

Пакет військової допомоги включає:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Також у рамках USAI Україна отримає додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

У Міністерстві оборони США вважають, що надання допомоги Україні свідчить про незмінну прихильність Сполучених Штатів підтримці українського народу.

"Допомога в забезпеченні безпеки України — це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію в інших місцях, водночас зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", — зазначили в МО США.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що Україну можуть включити до нової доктрини безпеки США. Білий дім, запропонувавши об'єднати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, прагне переконати конгресменів сприймати виклики в цих країнах як спільну загрозу національній безпеці США.