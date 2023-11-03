Україну можуть включити в нову безпекову доктрину США, — експерт

Білий дім, запропонувавши об'єднати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, прагне переконати конгресменів сприймати виклики у цих країнах як спільну загрозу національній безпеці США.

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Нещодавні слухання у сенатському Комітеті з асигнувань, під час якого виступали міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен, відбулися для того, аби переконати Конгрес, що голосування за єдиний великий пакет є правильним і необхідним з багатьох причин. Про це Фокусу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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"Адміністрація Байдена націлена тепер, очевидно, на нову безпекову доктрину. Тобто ми не говоримо окремо про національну безпеку США, інтереси США за кордоном та ще окремо про допомогу союзникам за кордоном. Усі виклики, всі кризи — це єдиний фронт, єдиний набір проблем, з яким США мають працювати. Тому завдання адміністрації Байдена, яке виконував Блінкен, полягає у тому, аби довести конгресменам, що розділення пакетів не допоможе вирішити одну глобальну проблему, а затягне ті процеси, які мають відбутися вже", — розповів експерт.

Нагадаємо, 20 жовтня президент США Джо Байден подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України — понад $105 мільярдів. Зокрема, він передбачає $61,4 млрд допомоги Україні та $14,3 млрд допомоги Ізраїлю, а також кошти для Тайваню та охорони південного кордону США. Окрім того, йдеться про спільну гуманітарну допомогу Україні, Ізраїлю, Газі на суму $9,15 млрд.

Наразі цей законопроєкт не знаходить підтримки — запропонований пакет допомоги в Конгресі прагнуть розділити на окремі.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Достукатися до Конгресу: чому в США почали переглядати фінансову допомогу Україні".