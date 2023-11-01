Без американської підтримки України Путін доб'ється перемоги і кине виклик НАТО, — Остін

За словами глави Пентагону, після перемоги в Україні російські війська не зупиняться і можуть вторгнутися в країни Балтії. У цьому разі рано чи пізно НАТО очікує пряме зіткнення з Росією.

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Міністр оборони США Ллойд Остін 30 жовтня заявив, що Росія доб'ється перемоги в Україні, якщо США не продовжать надавати допомогу Києву. Глава Пентагону попередив, що в разі успіху президента РФ Володимира Путіна американські війська можуть опинитися на лінії фронту в Європі та зіткнутися з російськими військами. Про це 31 жовтня повідомили в Defence One.

Остін сказав, що він не сумнівається в тому, що Путін потенційно нападе на країну НАТО, якщо йому "дозволять продовжувати діяти безкарно".

"Якщо Путін доб'ється успіху, він не зупиниться на Україні. І якщо ви — прибалтійська країна, ви думаєте: "Я наступний". І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно... він кине виклик НАТО, і ми опинимося на лінії бойового зіткнення", — заявив Остін.

Глава оборонного відомства зазначив, що Україна відчайдушно потребує постійного постачання бойових засобів, зокрема напередодні зими. Однак якщо призупинити постачання, то Сили оборони не зможуть розпочати зимові операції.

"Ми хотіли б, щоб вони продовжували свої операції протягом зими. Я вважаю, що це нагальна необхідність. Вони не зможуть цього зробити, якщо ми зробимо паузу в наданні допомоги в галузі безпеки", — наголосив Остін.

У такому контексті висловився і держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, війна в Газі, що триває, може відвернути увагу і ресурси від України.

"Путін дуже намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, сподіваючись, що відверне нашу увагу від України й від його агресії. Водночас він вступив у союз саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі", — сказав Блінкен.

Контекст заяв

Коментарі міністра оборони і держсекретаря США пролунали в той момент, коли Конгрес розглядає прохання Білого дому ухвалити законопроєкт, що доповнює поки ще не ухвалений бюджет Міністерства оборони на 2024 фінансовий рік на 106 млрд доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю.

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Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл підтримав пропозицію Білого дому про допомогу Україні в межах запиту на екстрене фінансування. Однак нещодавно обраний спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв минулого тижня голосувати проти додаткового фінансування, запропонованого адміністрацією Байдена, оскільки "республіканці Палати представників одностайні в тому, що нам необхідно розділити ці питання".

Нагадаємо, Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен спробують переконати Конгрес схвалити допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом. Обидва політики зазначили, що підтримка України та Ізраїлю має вирішальне значення для просування зовнішньополітичних інтересів США.