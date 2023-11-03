Украину могут включить в новую доктрину безопасности США, — эксперт

Белый дом, предложив объединить военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, Израилю и Тайваню, стремится убедить конгрессменов воспринимать вызовы в этих странах как общую угрозу национальной безопасности США.

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Недавние слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям, во время которого выступали министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, состоялись для того, чтобы убедить Конгресс, что голосование за единый большой пакет является правильным и необходимым по многим причинам. Об этом Фокусу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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"Администрация Байдена нацелена теперь, очевидно, на новую доктрину безопасности. То есть мы не говорим отдельно о национальной безопасности США, интересах США за рубежом и еще отдельно о помощи союзникам за рубежом. Все вызовы, все кризисы — это единый фронт, единый набор проблем, с которым США должны работать. Поэтому задача администрации Байдена, которую выполнял Блинкен, заключается в том, чтобы доказать конгрессменам, что разделение пакетов не поможет решить одну глобальную проблему, а затянет те процессы, которые должны произойти уже", — рассказал эксперт.

Напомним, 20 октября президент США Джо Байден подал в Конгресс новый запрос о финансировании поддержки Израиля и Украины — более $105 миллиардов. В частности, он предусматривает $61,4 млрд помощи Украине и $14,3 млрд помощи Израилю, а также средства для Тайваня и охраны южной границы США. Кроме того, речь идет о совместной гуманитарной помощи Украине, Израилю, Газе на сумму $9,15 млрд.

Сейчас этот законопроект не находит поддержки — предложенный пакет помощи в Конгрессе стремятся разделить на отдельные.

Больше читайте в материале Фокуса "Достучаться до Конгресса: почему в США начали пересматривать финансовую помощь Украине".