Обесценивание рубля и инфляция: как полномасштабная война испортила экономику РФ (фото)

Инфляция в России за 2023 год может составить 7,4%, что почти вдвое превышает цель Центробанка, рассказали в британской разведке.

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Долговременная полномасштабная российско-украинская война, вероятно, негативно повлияет на перспективы экономики России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"Продолжающееся вторжение России в Украину с высокой вероятностью негативно повлияет на перспективы российской экономики", — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Британии отметило, что в России с начала полномасштабного вторжения импорт превосходил экспорт, что способствовало обесцениванию рубля и, вероятно, вызвало инфляцию. Вероятным остается риск перегрева российской экономики из-за того, что РФ наращивает расходы на оборону за счет других сфер.

В британской разведке рассказали, что Центробанк РФ повысил процентную ставку на 1% до новой базовой ставки в 16%. С июля 2023 года, когда базовая ставка была установлена на уровне 6,5% это уже пятое повышение. В Британии отметили, что рост был меньше, чем предыдущие. Зато инфляция в РФ продолжила ускоряться до конца 2023 года, повысившись до 7,5% в годовом исчислении в ноябре вместо 6,5% в октябре.

"В целом инфляция на 2023 год, по оценкам российской статистической службы, составит 7,4%, что почти вдвое превышает цель Центробанка", — добавили в британской разведке.

Напомним, 18 января в СМИ сообщили, что Россия тратит много финансового ресурса из-за полномасштабной войны в Украине. Враг тратит стратегические финансовые резервы, которые Москва накапливала в течение многих предыдущих лет.

9 января в СМИ рассказали, что Кремль имеет три вызова, а именно финансирование войны против Украины, поддержание уровня жизни населения и защита макроэкономической стабильности.