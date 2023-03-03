Россия и грязные деньги. Как скоро страна-агрессор окажется в черном списке FATF

В годовщину полномасштабного вторжения в Украину Россия получила очередной строгий выговор от авторитетных мировых институций. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) бессрочно приостановила членство России в организации. Фокус узнал, что это означает.

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Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF 24 февраля полностью приостановила членство России в организации. Как сообщил Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, действия России неприемлемо противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности и целостности мировой системы.

FATF — мощная мировая структура, на которую возложена разработка мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Именно эта организация устанавливает международные стандарты и тенденции в данной сфере ради предотвращения нанесения вреда обществу. Ранее FATF фокусировалась на борьбе с отмыванием средств, связанных с продажей наркотиков, а со временем стала заниматься вопросом более глобально, поскольку вместе с технологическим прогрессом способы отмывания средств усовершенствовались", — объяснила Ирина Никита, старший юрист Stron Legal Services.

Война и грязные деньги. Почему РФ еще не в черном списке FATF

Ирина Никита напоминает, что Россия в последний раз представляла отчет в FATF о взаимной оценке внедрения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2019 году, а с тех пор разрабатывала надежную правовую базу, которая легализует незаконное присвоение и хищение государственных средств, уклонение от уплаты налогов и торговлю наркотиками и оружием. И теперь, по мнению собеседницы Фокуса, Россия становится убежищем для незаконных финансов, полученных в ходе аморальной войны против Украины.

Исключить Россию из FATF и внести ее в так называемый черный список этой организации Украина неоднократно требовала в течение полномасштабного вторжения РФ. Черным списком FATF принято называть перечень стран, нарушающих международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отнесение страны к черному списку FATF оказывает существенное влияние на ее экономическую и финансовую устойчивость. Попросту говоря, это словно клеймо страны-изгоя, с которой цивилизованный мир избегает вести любые дела.

Сегодня в черный список FATF входят следующие страны:

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) — с февраля 2020 года

Иран — с февраля 2020 года

Мьянма — с октября 2022 года

[ + – ] Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) исторически находится под пристальным вниманием FATF и входит в черный список Фото: kcna.kp [ + – ] Иран FATF внесла в свой черный список в феврале 2020 года после многократных предупреждений и напрасного ожидания реакции [ + – ] Мьянму FATF внесла в черный список в октябре 2022 года на следующий год после совершения в этой стране военного переворота Фото: aljazeera.com

Однако Россия, на данный момент, несмотря на бессрочную приостановку членства в FATF, не входит ни в черный, ни даже в серый список этой организации, где упомянуто более 20 стран, которые, с точки зрения FATF, недостаточно соблюдают стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Приостановка членства России в FATF не тождественна включению ее в черный список, а выступает промежуточным этапом. Поэтому такое решение, скорее всего, не является полной победой", — объясняет Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

Плохой сигнал. Что означает приостановление членства в FATF для бизнеса и банков РФ

Даже без громкого внесения в черный список бессрочная приостановка членства России в FATF будет иметь для России значительные последствия на международной арене. Этот шаг приведет к еще большему снижению доверия иностранных инвесторов и усложнит приток инвестиций.

"Приостановление членства России в FATF означает, что все субъекты, совершая любые транзакции с российской банковской системой, должны проявлять осторожность, — объясняет Максим Боярчуков. — Бизнес должен усилить проверку и оценку рисков при работе с Россией, а глобальные юрисдикции должны укрепить свое регулирование и обновить рекомендации по рискам для рынков".

То есть, по словам собеседника Фокуса, каких-либо прямых запретов или санкций в отношении финансовой системы России такое решение не предусматривает, но его суть заключается в увеличении рисков для тех, кто хочет взаимодействовать с финансовой системой страны-агрессора.

В связи с этим Россия может столкнуться с усложнением внешней торговли и проведением международных платежей. Поскольку, как отмечает Боярчуков, все государства мира, даже те из них, которые до сих пор не ввели против РФ никаких санкций, будут вынуждены применять усиленную проверку любых транзакций, связанных с финансовой системой России. Это должно ослабить экономику страны-агрессора и усложнить дальнейшее финансирование войны.

[ + – ] Затруднения во внешней торговле и проведении международных платежей может усложнить для России дальнейшее финансирование войны

Однако Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков, отмечает, что с условно дружественными странами финмониторинг, очевидно, начнет регулироваться двусторонними соглашениями, хотя на их подписание и уйдет некоторое время.

Одним из наиболее уязвимых звеньев может стать российская банковская система, и без того страдающая от многочисленных санкций.

"Российские банки ожидает уменьшение присутствия в мировой финансовой системе и сокращение внутреннего рынка, из-за чего работа банковской системы окажется нерентабельной", — считает Максим Боярчуков. Эксперт не исключает дальнейшей волны увольнений банковских работников, уменьшения объема иностранной валюты в стране и других негативных последствий.

Команда FATF. Что будет с выведением частного капитала из страны-агрессора

Перспективы вывода из России коррупционных капиталов в свете прекращения членства в FATF выглядят неоднозначно. С одной стороны, другие страны теперь должны проявлять большую бдительность по отношению к транзакциям с россиянами и более тщательно проверять их. С другой стороны, по мнению Виталия Шапрана, отток капитала из РФ может усилиться, поскольку речь идет не только о FATF, но и о прекращении многими юрисдикциями обмена налоговой информацией с РФ. А это упрощает для состоятельных россиян процедуру выведения своих накоплений на счета за границей.

Хотя возможные пути для вывода состояний россиян из страны весьма ограничены.

"Отток капитала из России сдерживают санкции против российской элиты. Под риском замораживания и конфискации средств в пользу Украины ее представители больше не спешат выводить капиталы на Запад, но охотно используют направление Казахстана и стран Ближнего Востока", — заключает Шапран.

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Не только санкции. Почему из РФ бежит капитал и когда рухнет экономика агрессора

Максим Боярчуков подтверждает, что в странах ЕС с развитой банковской системой банки ограничивают движение средств россиян, особенно подсанкционных.

"Однако есть и другие государства, в частности, страны Африки, с которыми Россия сейчас пытается наладить отношения. То есть, происходит очередная попытка обойти санкции и получить доступ к всемирной финансовой системе путем интегрирования банковской системы РФ в страны "третьего мира", — предупреждает собеседник Фокуса.

[ + – ] Россия пытается обойти санкции за счет расширения влияния на страны "третьего мира" Фото: Washington Post

В плохую компанию. Попадет ли Россия в черный список FATF

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, приостановка членства России в FATF неотвратимо приближает ее к внесению агрессора в черный список этой организации.

"Исключение России из числа участников FATF означает прекращение обмена с ней информацией от большинства стран членов. Соответственно, теперь в России эффективно бороться с отмыванием денег будет сложнее, а это — первый шаг к черному списку", — объясняет действие механизма Виталий Шапран.

Собеседник Фокуса уточняет, что для отнесения РФ к "черному списку" она должна соответствовать определенным критериям, таким, как отсутствие внутренней системы борьбы с отмыванием денег, идентификации банковских клиентов и т.д. И хотя формально такие системы контроля у России есть, но их эффективность после исключения из состава FATF — уже под вопросом.

То есть, дальнейшая судьба России, по мнению Виталия Шапрана, зависит от того, как теперь будет действовать Кремль. "Пока мы видим появление совместных экономических проектов с Талибаном и Ираном, и если так пойдет дальше, то черный список выглядит не таким уж далеким, как кажется некоторым чиновникам FATF, пока оценивающим РФ по формальным признакам", — считает собеседник Фокуса.

Напомним, оружием российского терроризма в Украине стали знакомые многим украинцам "мопеды" — иранские ударные беспилотники Shahed. Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью американскому каналу CBS сообщил, что союз между Россией и Ираном быстро развивается и постепенно двигается в "очень опасном" направлении. Бернс уточнил, что в России рассматривают возможность предоставить Ирану истребители в обмен на продолжение военной помощи, что создаст существенные риски не только для Украины, но и для Ближнего Востока. Соответственно, реакция FATF должна быть адекватной.

[ + – ] Оружием российского терроризма в Украине стали так называемые "мопеды" — иранские ударные беспилотники Shahed Фото: Скриншот

"FATF называют сторожевой собакой над финансовой преступностью в мире, поэтому ее задача – проинформировать других финансовых регуляторов и следить за тем, что будет дальше делать Россия и страны, которые продолжают осуществлять с ней финансовые операции. Если Россия будет продолжать свои террористические действия на территории Украины, она должна оказаться в экономической изоляции", — отмечает Ирина Никита.

Максим Боярчуков напоминает, что полное исключение России из стран-членов FATF и внесение ее в черный список — принципиальный, адекватный и важный шаг. По мнению собеседника Фокуса, это создаст универсальный контроль за российской финансовой системой, усложнит для агрессора поиск инструментов по обходу санкций, ограничит международную торговлю, получение платежей за экспорт и осуществление платежей за импорт, а также ускорит отток капитала из страны.

Занесение страны в черный список FATF — длительный процесс, предусматривающий многие этапы. Например, Иран, попавший в черный список в феврале 2020 года, находился под пристальным наблюдением FATF задолго до этого. В 2016 году Иран взял на себя обязательство перед FATF провести определенные реформы по устранению своих стратегических недостатков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Страна не выполнила обещания, в октябре 2019 получила от FATF последнее предупреждение, и лишь в феврале 2020 года, наконец, попала в черный список. Так и в случае с Россией решение FATF о внесении в черный список может быть отложено на 4-5 лет.

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