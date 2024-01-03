Санкции — не помеха: "друзья Путина" в 2023 году обогатились на $50 млрд (фото)

Свое состояние в прошлом году увеличили совладельцы Альфа-Банка Михаил Фридман и Петр Авен. В список вошел и Роман Абрамович, который недавно проиграл суд об отмене санкций. Рейтинг самых богатых россиян в 2023 году возглавил владелец "Норникеля" Владимир Потанин.

Related video

Несмотря на санкции российские миллиардеры в прошлом году увеличились более чем на $50 миллиардов. В рейтинг 500 самых богатых людей планеты вошли 25 граждан России. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

По информации издания, самым богатым среди олигархов Российской Федерации остается владелец "Норникеля" Владимир Потанин. В 2023 году состояние выросло на $2,5 млрд, до $31,1 млрд. В мировом рейтинге самых богатых людей он занял 47-е место.

Кроме того, в прошлом году среди российских миллиардеров больше всего разбогатели основатель "Лукойла" Вагит Алекперов — на $9,29 млрд, до $24,7 млрд, соучредитель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко — на $5,67 млрд, до $17,42 млрд. В список вошел и основатель НЛМК Владимир Лисин, состояние которого выросло на $4,08 млрд, до $23,9 млрд.

Также, по данным Bloomberg, в прошлом году свое состояние увеличили совладельцы российского Альфа-Банка Михаил Фридман — на $1 млрд, до $12,3 млрд и Петр Авен — на $661 млн, до $5,96 млрд.

Как видно из рейтинга издания подсанкционные Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые весной 2022 года вышли из числа совладельцев Альфа-Банка, также увеличили свое состояние. Первый — на $722 млн, до $8,3 млрд, второй — на $661 млн, до $6 млрд.

Кроме того, Роман Абрамович, который недавно проиграл суд об отмене санкций, разбогател в 2023 году на $244 млн, состояние российского олигарха выросло до $8,6 млрд.

Наибольшие убытки пришлось понести основному акционеру "Акрона" Вячеславу Кантору. В прошлом году его состояние уменьшилось на $0,149 млрд, до $6,21 млрд.

Напомним, в июне 2023 года СМИ узнали, что Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче 2,3 миллиарда фунтов стерлингов средств, вырученных с продажи футбольного клуба "Челси" (Лондон) Украине. Препятствием стало желание бизнесмена отдать часть этих денег "россиянам, пострадавшим от войны".

6 октября стало известно об аресте всех корпоративных прав в Украине, которые принадлежали подсанкционным бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

А в начале декабря 2023 года стало известно, что двое детей Романа Абрамовича, 30-летний Аркадий и 31-летняя Анна, стали гражданами Литвы, чтобы избавиться от санкций.