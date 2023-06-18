Хочет дать "пострадавшим россиянам": Абрамович отказался выделить £2,3 млрд Украине, — СМИ

Российский олигарх Роман Абрамович отказался передать Киеву средства от продажи клуба "Челси", пишут журналисты. Британское правительство не одобрило его желание выделить часть средств и на "пострадавших от войны россиян".

Related video

2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученные от продажи футбольного клуба "Челси" более года назад, могут не дойти в Украину, и Киев их может вообще никогда не увидеть. Российский олигарх Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче этих средств Украине. Свое решение он обосновал необходимостью передать часть этих денег также и "пострадавшим от войны россиянам". Но британское правительство на такой шаг не согласилось, так что счета Абрамовича остаются замороженными, пишет Daily Mail.

Роман Абрамович хочет, чтобы существенная часть денег досталась "россиянам, пострадавшим от войны". Но правительство Великобритании не согласится с этим пока на Россию наложены санкции из-за ее вторжения в Украину. Самое интересное, что Роман Абрамович сам находится под западными санкциями и при этом должен дать разрешение на перевод средств в Украину.

Абрамович был вынужден продать футбольный клуб "Челси" в прошлом году. Миллиардер из США Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, но после расходов, связанных со сделкой, осталось 2,3 миллиарда. Пресс-служба российского олигарха со ссылкой на своего босса тогда заявила, что Абрамович хочет, чтобы деньги передали в благотворительный фонд "для нужд пострадавших по обе стороны войны между РФ и Украиной".

Источники издания Daily Mail в МИД Великобритании подтвердили факт существования такой проблемы. По их словам, глава МИДа Джеймс Клеверли заявил, что не может гарантировать перевод денег Украине в ближайшее время. По словам Клеверли, правительство Великобритании хочет убедиться в том, что деньги пойдут именно Украине.

Источники в Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что деньги должны были поступить Киеву еще в прошлом году, но теперь есть надежда, что, возможно, они поступят до зимы этого года. Но пока нет никаких гарантий, что это вообще произойдет.

Сейчас 2,3 миллиарда фунтов стерлингов остаются в Великобритании на замороженном банковском счете компании Fordstam, которую контролирует Абрамович. При этом МИД страны еще не дал зеленый свет на перевод денег. Издание Daily Mail пишет, что Клеверли заявил о том, что фонд, созданный для управления этими миллиардами, не готов получить средства.

Как ранее писала газета Washington Post, президент РФ Владимир Путин приобрел квартиру в Израиле через оффшорные счета Романа Абрамовича. Выявленные финансовые записи показывают, что оффшорный счет, тайно контролируемый Абрамовичем, оплатил квартиру в Тель-Авиве для учительницы немецкого из школы, где учился Путин.