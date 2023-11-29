"Не хочет, чтобы РФ позорила его": Абрамович мог предложить Британии "бросить" Украину, — СМИ

По одной из версий источников, российский олигарх предложил передать деньги за продажу клуба "Челси" Израилю и его гражданам. При этом существует версия, что именно Иерусалим выдвинул такое предложение.

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Российский бизнесмен Роман Абрамович мог предложит властям Великобритании "бросить" Украину. Для этого был придуман специальный план, о чем пишет Telegraph Sport.

Отмечается, что олигарх должен был продавать свой футбольный клуб "Челси" за 2,3 миллиарда фунтов, а вырученные средства он хотел передать не Украине, а Израилю. По второй версии, которую озвучили журналисты, именно израильтяне озвучили такой план, ведь считают это справедливым после нападения боевиков ХАМАС на свою страну.

Британские официальные лица сразу отклонили это предложение, ведь по мнению некоторых министров, в такой способ Роман Абрамович пытался избежать порицания в своей родной стране.

Примечательно, что еще в марте 2022 года, когда появились первые данные о продаже футбольного клуба "Челси", российский олигарх заявил о том, что выплатит за вырученные деньги всем жертвам войны в Украине компенсацию. Уже через 8 дней после этого он был включен список санкций из-за предполагаемых связей с президентом РФ Владимиром Путиным.

В результате деньги от продажи передали специальному фонду, который и должен был заняться распределением средств и Запад настаивает на том, чтобы они тратились исключительно внутри Украины, но были и альтернативные предложения по этим активам.

Некоторые источники утверждают, что у Романа Абрамовича с 2018 года есть паспорт Израиля, поэтому он якобы мог предложить потратить эти деньги туда.

Другой анонимный источник говорит, что в замороженном банковском счете большую роль играет и позиция Москвы.

"Абрамович не хочет, чтобы Россия позорила его за то, что он потратил деньги в Украине", — заявил инсайдер.

К слову, отдельно отмечалось, что был вариант потратить деньги в Турции, где в феврале прошло землетрясение, которое принесло колоссальное количество жертв, но и это предложение было отклонено властями Великобритании.

Несмотря на все выше перечисленные слухи, существует версия, что Роман Абрамович даже не знал о плане с Израилем, ведь именно представители Иерусалима выдвинули такую идею.

"Я знаю, что во время государственных визитов израильтяне спрашивали Великобританию, поскольку Роман является таким крупным донором в Израиле, рассмотрят ли они возможность предоставления лицензии на какие-либо его активы, а не только на "Челси", который будет пожертвован на восстановление Израиля", — продолжает анонимный источник.

Деньги должны были пойти на гуманитарные расходы, однако британские власти и в этом случае отказали.

К слову, связи олигарха и Израиля, еще до того, как против него были введены международные санкции, оставались очень тесными. Один из проектов, подписанный до войны России с Украиной, заключался в финансировании посадки леса на юге Израиля, посвященного литовским евреям, ставшим жертвами Холокоста.

Как будет развиваться ситуация дальше и кому в результате пойдут средства — информации нет. Российский бизнесмен Роман Абрамович никак не комментировал этот инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 4 июля сообщалось, что деньги российского олигарха Абрамовича запретили использовать вне Украины. По словам главы фонда Майка Пенроуза, любые запросы о том, чтобы направить деньги украинцам за пределами страны или семьям, принимающим пострадавших в других странах, в том числе в Великобритании, не будут рассматриваться.

В июне 2023 года СМИ писали, что Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче 2,3 миллиарда фунтов стерлингов средств, полученных после продажи "Челси", Украине. Олигарх якобы считает, что часть этих денег должны получить "пострадавшие от войны россияне".