Абрамович не желает делиться с Украиной. Чем закончится история о бескорыстном олигархе и двух миллиардах
Поверившие в обещание Романа Абрамовича передать Украине деньги от продажи Челси сильно просчитались, констатирует юрист Александр Чебаненко. Эта история обернулась совсем другой стороной…
СМИ пишут, что российский олигарх Абрамович "отказывается подписывать соглашение о передаче Украине 2,3 млрд. фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси"".
Допускаю, для кого-то это неожиданная новость.
Особенно, для тех, кто всеми правдами и неправдами пытался (конечно, исключительно "па доброте душевной") помочь персонажу выйти из-под санкций.
Упоминается не только "фонд покаяния".
Как вы думаете, кто был (совершенно нелогично для внешнего наблюдателя, но вполне понятно для тех, кто "в курсе" и "в теме") не только вовлечен в первые после начала открытой агрессии переговоры с рашистами в Беларуси, но и к так называемой "зернового соглашения" и кое-чему другому, менее известному?
Похоже, некоторые украинские власти чувствовали с персонажем себя абсолютно комфортно.
И тут такой удар…
Возможно, для прояснения ситуации кому-то было бы полезным обратиться к истории и особенно к истории обогащения персонажа.
Ну а нашим правоохранительным органам, возможно, было бы полезным наконец дать надлежащую оценку деятельности персонажа и, особенно, его бесполезным помощникам из числа украинских чиновников в этой связи?
Мечты, мечты, мечты…
Тем не менее, похоже, мы получили еще одно подтверждение того, что единственным действенным механизмом получения Украиной имущества рашистских физических и юридических лиц для компенсации расходов из-за войны войны могут быть судебные решения.
И в первую очередь – решение специально созданного международного трибунала.
А за развитием ситуации с персонажем продолжаем наблюдать добросовестно: похоже, все только начинается…Важно