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СМИ пишут, что российский олигарх Абрамович "отказывается подписывать соглашение о передаче Украине 2,3 млрд. фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси"".

Допускаю, для кого-то это неожиданная новость.

Особенно, для тех, кто всеми правдами и неправдами пытался (конечно, исключительно "па доброте душевной") помочь персонажу выйти из-под санкций.

Упоминается не только "фонд покаяния".

Как вы думаете, кто был (совершенно нелогично для внешнего наблюдателя, но вполне понятно для тех, кто "в курсе" и "в теме") не только вовлечен в первые после начала открытой агрессии переговоры с рашистами в Беларуси, но и к так называемой "зернового соглашения" и кое-чему другому, менее известному?

Похоже, некоторые украинские власти чувствовали с персонажем себя абсолютно комфортно.

И тут такой удар…

А казалось, в свое время так сочувствовал Украине... Фото: AP

Возможно, для прояснения ситуации кому-то было бы полезным обратиться к истории и особенно к истории обогащения персонажа.

Ну а нашим правоохранительным органам, возможно, было бы полезным наконец дать надлежащую оценку деятельности персонажа и, особенно, его бесполезным помощникам из числа украинских чиновников в этой связи?

Мечты, мечты, мечты…

Тем не менее, похоже, мы получили еще одно подтверждение того, что единственным действенным механизмом получения Украиной имущества рашистских физических и юридических лиц для компенсации расходов из-за войны войны могут быть судебные решения.

И в первую очередь – решение специально созданного международного трибунала.

А за развитием ситуации с персонажем продолжаем наблюдать добросовестно: похоже, все только начинается…

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