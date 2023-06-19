Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Абрамович не желает делиться с Украиной. Чем закончится история о бескорыстном олигархе и двух миллиардах

Поверившие в обещание Романа Абрамовича передать Украине деньги от продажи Челси сильно просчитались, констатирует юрист Александр Чебаненко. Эта история обернулась совсем другой стороной…

Александр Чебаненко
Александр Чебаненко
Адвокат
eye 65
абрамович, олигарх, продажа челси
У Абрамовича созрело новое решение по Украине
Related video

СМИ пишут, что российский олигарх Абрамович "отказывается подписывать соглашение о передаче Украине 2,3 млрд. фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси"".

Допускаю, для кого-то это неожиданная новость.

Особенно, для тех, кто всеми правдами и неправдами пытался (конечно, исключительно "па доброте душевной") помочь персонажу выйти из-под санкций.

Упоминается не только "фонд покаяния".

Как вы думаете, кто был (совершенно нелогично для внешнего наблюдателя, но вполне понятно для тех, кто "в курсе" и "в теме") не только вовлечен в первые после начала открытой агрессии переговоры с рашистами в Беларуси, но и к так называемой "зернового соглашения" и кое-чему другому, менее известному?

Похоже, некоторые украинские власти чувствовали с персонажем себя абсолютно комфортно.

И тут такой удар…

абрамович, олигарх, продажа челси Fullscreen
А казалось, в свое время так сочувствовал Украине...
Фото: AP

Возможно, для прояснения ситуации кому-то было бы полезным обратиться к истории и особенно к истории обогащения персонажа.

Ну а нашим правоохранительным органам, возможно, было бы полезным наконец дать надлежащую оценку деятельности персонажа и, особенно, его бесполезным помощникам из числа украинских чиновников в этой связи?

Мечты, мечты, мечты…

Тем не менее, похоже, мы получили еще одно подтверждение того, что единственным действенным механизмом получения Украиной имущества рашистских физических и юридических лиц для компенсации расходов из-за войны войны могут быть судебные решения.

И в первую очередь – решение специально созданного международного трибунала.

А за развитием ситуации с персонажем продолжаем наблюдать добросовестно: похоже, все только начинается…

Источник

Важно
Хочет дать "пострадавшим россиянам": Абрамович отказался выделить £2,3 млрд Украине, — СМИ
Хочет дать "пострадавшим россиянам": Абрамович отказался выделить £2,3 млрд Украине, — СМИ