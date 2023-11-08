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Мнения Под Киевом погиб помощник Залужного

Очернение Залужного. Что следует из разглашения материалов следствия по трагедии с майором Частяковым

Не очень хорошо, когда материалы следственных действий по поводу гибели майора Частякова появляются в СМИ чуть ли не во время их проведения, считает юрист Александр Чебаненко. Это выглядит как манипуляция общественным мнением, как попытка очернить Залужного.

Александр Чебаненко
Александр Чебаненко
Адвокат
eye 417
майор Частяков, помощник Залужного
Фото: Соцсети | Погибший помощник Залужного майор Частяков
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Коротко — о трагедии в Чайке

Смерть наших — всегда трагедия, и поэтому — самые искренние соболезнования родным и друзьям.

Самые искренние.

Когда материалы следственных действий появляются в СМИ чуть ли не во время их проведения, это — не о свободе слова, а о манипуляции с общественным мнением и о нарушении законодательства.

Разглашение без разрешения прокурора, следователя данных досудебного расследования является уголовно-наказуемым деянием, максимальное наказание за которое, с учетом обстоятельств и если нет признаков других правонарушений, — ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

граната, майор Частяков, помощник Залужного Fullscreen
Роковая граната майора Частякова
Фото: УНИАН

Когда нам рассказывают, что советник Главнокомандующего ВСУ не разбирается в оружии, а потому мог принять боевые гранаты за игрушки, это — не об отбеливании Главнокомандующего, а о его очернении.

Почему?

Когда советник оказывается, например, вором, уголовная ответственность — на советнике.

Потому что такого рода ответственность — персональная.

Когда же советник Главнокомандующего ВСУ во время войны оказывается НЕспециалистом в вопросах новейшего западного индивидуального оружия и порядка его учета и хранения (хотя бы на базовом уровне), независимо от специализации советника, (профессиональная, моральная, политическая и т.д.) ответственность — на том, кому он советовал.

Ведь именно он пригласил к себе этого советника.

Поэтому предложение — дождаться результатов расследования и на их основе делать окончательные выводы.

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