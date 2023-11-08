Очернение Залужного. Что следует из разглашения материалов следствия по трагедии с майором Частяковым

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Коротко — о трагедии в Чайке

Смерть наших — всегда трагедия, и поэтому — самые искренние соболезнования родным и друзьям.

Самые искренние.

Когда материалы следственных действий появляются в СМИ чуть ли не во время их проведения, это — не о свободе слова, а о манипуляции с общественным мнением и о нарушении законодательства.

Разглашение без разрешения прокурора, следователя данных досудебного расследования является уголовно-наказуемым деянием, максимальное наказание за которое, с учетом обстоятельств и если нет признаков других правонарушений, — ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Роковая граната майора Частякова Фото: УНИАН

Когда нам рассказывают, что советник Главнокомандующего ВСУ не разбирается в оружии, а потому мог принять боевые гранаты за игрушки, это — не об отбеливании Главнокомандующего, а о его очернении.

Почему?

Когда советник оказывается, например, вором, уголовная ответственность — на советнике.

Потому что такого рода ответственность — персональная.

Когда же советник Главнокомандующего ВСУ во время войны оказывается НЕспециалистом в вопросах новейшего западного индивидуального оружия и порядка его учета и хранения (хотя бы на базовом уровне), независимо от специализации советника, (профессиональная, моральная, политическая и т.д.) ответственность — на том, кому он советовал.

Ведь именно он пригласил к себе этого советника.

Поэтому предложение — дождаться результатов расследования и на их основе делать окончательные выводы.

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