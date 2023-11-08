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Думки Під Києвом загинув помічник Залужного

Очорніння Залужного. Що виходить із розголошення матеріалів слідства щодо трагедії з майором Частяковим

Не дуже добре, коли матеріали слідчих дій щодо зигибелi майора Частякова з'являються в ЗМІ ледь не під час їх проведення, вважає юрист Олександр Чебаненко. Це виглядає як маніпуляція громадською думкою, як спроба очорнити Залужного.

Олександр Чебаненко
Олександр Чебаненко
Адвокат
eye 550
майор Частяков, помічник Залужного
Фото: Соцмережi | Загиблий помічник Залужного майор Частяков
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Коротко — щодо трагедії в Чайці

Смерть наших — завжди трагедія, і тому — найщиріші співчуття рідним і друзям.

Найщиріші.

Коли матеріали слідчих дій з'являються в ЗМІ ледь не під час їх проведення, це — не про свободу слова, а про маніпуляції із суспільною думкою та про порушення законодавства.

Розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням, максимальне покарання за яке, з урахуванням обставин та якщо немає ознак інших правопорушень, — обмеження волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

граната, майор Частяков, помічник Залужного Fullscreen
Фатальна граната майора Частякова
Фото: УНІАН

Коли нам розповідають, що радник Головнокомандувача ЗСУ не розбирається в зброї, а тому міг сприйняти бойові гранати за іграшки, це — не про відбілювання Головнокомандувача, а про його очорнення.

Чому?

Коли радник виявляється, наприклад, крадієм, кримінальна відповідальність — на раднику.

Тому що такого роду відповідальність — персональна.

Коли ж радник Головнокомандувача ЗСУ під час війни виявляється НЕфахівцем у питаннях новітньої західної індивідуальної зброї та порядку її обліку та зберігання (хоча б на базовому рівні), незалежно від спеціалізації радника, (професійна, моральна, політична тощо) відповідальність — на тому, кому він радив.

Адже саме він запросив до себе цього радника.

Тому пропозиція — дочекатися результатів розслідування і на їхній основі робити остаточні висновки.

Джерело

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Вдарили по Залужному. Що стоїть за загибеллю майора Частякова