Зробити Захід компаньйоном. Як Зеленський може зацікавити партнерів у масштабній допомозі Україні

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ЗМІ пишуть, що Президент України планує найближчим часом тур Західною Європою, для лобіювання підтримки України.

Непогана ініціатива.

Єдине, всі розуміють, що ця подорож повинна бути наповнена обговореннями наших РЕАЛЬНИХ, ПРЕДМЕТНИХ, пропозицій.

А не гаслами типу "необхідності створення безпекового поясу навколо України" чи чогось подібного.

Або, ще гірше, підписаннями "безпекових" угод на кшталт нещодавнього, широко розрекламованого, договору з Великою Британією.

Про те, що ця угода, по суті, ні про що, оболонка, довелося писати раніше. Щодо того, ПРО ЩО та ЯК САМЕ дійсно було б непогано домовлятися, можна було б звернутися до історичного досвіду.

Наприклад, до турів Голди Меїр до США.

Голда Меїр подає приклад, як вести переговори із Заходом Фото: trump1

І не тільки в якості прем'єра.

Яка домовлялася не тільки про глобальні речі (типу всебічної фінансової підтримки та постачання літаків і танків).

Вона не гидувала обговорювати й більш, так би мовити, приземлені питання.

Наприклад, питання ВОДИ.

(В наших умовах це могло б бути, наприклад, снайперське озброєння. В якому знають толк в багатьох країнах Європи, а в нас його й досі — шалений дефіцит через те, що постачання на другому році повномасштабного вторгнення переважно відбуваються силами та фінансами волонтерів.)

І головне, наших західних партнерів необхідно ЗАЦІКАВИТИ в співробітництві, їм повинно бути стати це ВИГІДНО.

Плюс, донести до людей на Заході відчуття спільної з українцями місії — боротьби зі Злом.

Тобто, Захід повинен бути зацікавленим в нашій підтримці як матеріально, так і морально.

Тільки тоді матимемо шанс зрушити ситуацію у вірному напрямку.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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