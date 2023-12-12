Порушення комендантської години: чи спрацюють штрафи, які хочуть запровадити

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Чи спрацюють запропоновані штрафи за порушення комендантської години?

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за законопроєкт, відповідно до якого, зокрема, за порушення комендантської години встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Насамперед, необхідно сказати, що у країні яка воює відповідальність за порушення комендантської години повинна бути, і дивно, що вона встановлюється лише на другий рік від початку повномасштабного російського вторгнення та на дев'ятий рік війни взагалі.

Питання — в порядку запровадження (сподіваюсь, це порушення буде усунуте до другого читання), в корупційних ризиках (сподіваюсь, вони теж будуть враховані до другого читання) та в розмірі штрафів.

Наразі це — від 8 500 до 17 000 гривень на громадян та від 51 000 до 102 000 гривень — на підприємців.

І в цьому зв`язку хотів би звернути увагу ось на що.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), при розгляді адміністративних справ повинні враховуватися так звані "критерії Енгеля" — для визначення того, чи не було у справі висунуте "кримінальне обвинувачення".

(Нагадаю, що згідно частини 1 статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди застосовують при розгляді справ Європейську конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права).

Мова — про правову кваліфікацію правопорушення відповідно до національного права, характер правопорушення і, нарешті, ступінь суворості покарання, яке може бути застосоване до винної особи.

Ідеальна картина для комендантської години Фото: Flickr

У цьому зв'язку, можна з великою долею вірогідності вказати, що до такого роду адміністративних справ ці критерії можуть бути застосовані.

Адже встановлені проєктом штрафи будуть застосовуватися до необмеженого кола осіб та (головне) мають за мету саме ПОКАРАННЯ особи (адже встановлені санкції є відчутними, а, наприклад, є склади кримінальних правопорушень, за які передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі трохи понад 500 гривень).

Що це означатиме на практиці?

А те, що на такого роду адміністративні справи будуть поширюватися гарантії, які передбачені для кримінального провадження.

Серед яких: право на відвід (самовідвід) судді, право на закритий судовий розгляд, право на застосування концепції якості закону, спеціальний порядок притягнення до відповідальності для окремих категорій громадян та, нарешті, презумпція невинуватості та обов'язок доказування на стороні обвинувачення, як і низка інших.

І до речі, про обставини, які (додатково до встановлених законом загальних підстав) виключають притягнення до відповідальності саме за це правопорушення, в проєктi — ані слова.

Залишається сподіватись, що цей недолік теж буде виправлено до другого читання.

А спеціально для скептиків нагадаю, що, наприклад, саме завдяки застосуванню судом критеріїв Енгеля свого часу Президент України уникнув відповідальності за неподачу повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, як того вимагає Закон України "Про запобігання корупції".

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