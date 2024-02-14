Сделать Запад компаньоном компаньоном. Как Зеленский может заинтересовать партнеров в масштабной помощи Украине

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СМИ пишут, что Президент Украины планирует в ближайшее время тур по Западной Европе, для лоббирования поддержки Украины.

Неплохая инициатива.

Единственное, все понимают, что это путешествие должно быть наполнено обсуждениями наших РЕАЛЬНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ, предложений.

А не лозунгами типа "необходимости создания пояса безопасности вокруг Украины" или чего-то подобного.

Или, еще хуже, подписанием "безопасностных" соглашений вроде недавнего, широко разрекламированного, договора с Великобританией.

О том, что это соглашение, по сути, ни о чем, оболочка, пришлось писать ранее. Относительно того, О ЧЕМ и КАК ИМЕННО действительно было бы неплохо договариваться, можно было бы обратиться к историческому опыту.

Например, к турам Голды Меир в США.

Голда Меир подает пример, как вести переговоры с Западом Фото: Time

И не только в качестве премьера.

Которая договаривалась не только о глобальных вещах (типа всесторонней финансовой поддержки и поставок самолетов и танков).

Она не брезговала обсуждать и более, так сказать, приземленные вопросы.

Например, вопрос ВОДЫ.

(В наших условиях это могло бы быть, например, снайперское вооружение. В котором знают толк во многих странах Европы, а у нас его до сих пор — бешеный дефицит из-за того, что поставки на втором году полномасштабного вторжения преимущественно происходят силами и финансами волонтеров).

И главное, наших западных партнеров необходимо ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ в сотрудничестве, им должно быть стать это ВЫГОДНО.

Плюс, донести до людей на Западе ощущение общей с украинцами миссии — борьбы со Злом.

То есть, Запад должен быть заинтересован в нашей поддержке как материально, так и морально.

Только тогда будем иметь шанс сдвинуть ситуацию в верном направлении.

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