Язык и вышиванка как камуфляж: кто красиво говорит о соборности, а кто отдает за нее жизнь

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Ко Дню соборности

С чего начинается реальное ЕДИНСТВО нашего общества?

Не с того, что надо говорить на соловьином, читать украинские книги, петь наши песни и носить вышиванки.

Хотя это важно. Но не секрет, что для многих наши книги, вышиванка, как и наш язык — всего лишь удобный камуфляж.

И не с того, чтобы знать больше истории, помнить, в конце концов, что такое День соборности и откуда он пошел.

Хотя это тоже сверхважно. Ведь тогда мы будем знать, что кроме Акта Воссоединения УНР и Западно-Украинской Народной Республики, был еще и Зятьковский договор. Который этот Акт фактически похоронил.

Но и всего этого недостаточно.

Для настоящего единства, воссоединения необходимым условием является готовность если не всего, то хотя бы БОЛЬШЕЙ части ВСЕХ слоев общества к ответственности за будущее, взаимоподдержке и к самопожертвованию.

И особенно это важно во времена, когда фактически решается судьба всего общества и всей страны.

Как сейчас, когда идет война.

Украинский народ проявляет неслыханные героизм и готовность к самопожертвованию в защите самого права на существование. Существование свое и своей страны.

Но этого мало.

Примеры самопожертвования должны подавать все, а не только те, кто оказался на фронте

Необходимо, чтобы во всем этом активное участие принимали те, кто претендует на ЛИДЕРСТВО.

(Пока что так называемая) "элита".

Забыв об инстинкте накопления, сняв с себя выдуманный ею же плащ "мессии" и "спасителя отечества", а на самом деле — ширму неподсудности и неподотчетности, и начав действовать и отвечать согласно ЕДИНЫМ ДЛЯ ВСЕХ правилам.

Надо помнить, что те, кто объявил Соборность Украины более ста лет назад, но не осознал необходимость ответственности, самоограничения, жертвенности ради общего блага, были потом практически все уничтожены в кровавой бане.

А главное, была фактически уничтожена соборная Украина.

Нельзя снова и снова повторять ошибки прошлого.

Надо понять, что у всех НАС — ОБЩИЙ враг, которого не устраивает сам факт НАШЕГО существования.

Поэтому готовность к самоограничению, к самопожертвованию, ответственность и единство должны быть общими для ВСЕХ.

Ради нашей общей победы.

И только тогда "элитка" станет настоящей ЭЛИТОЙ. Или будет заменена другими.

А мы все станем, наконец, НАЦИЕЙ.

Так что, поздравления с Днем единства, похоже, излишни.

Единства и соборности нам всем ПОКА можно только пожелать.

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