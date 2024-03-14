Парламент Франции не проголосовал за соглашение по безопасности с Украиной: что не так с документом

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Проголосовал ли французский парламент за соглашение по безопасности с Украиной?

Со вчерашнего вечера украинское информационное пространство бурлит: "Парламент Франции проголосовал за соглашение по безопасности с Украиной!" "Ура!"

Вынужден кое-кого разочаровать.

Парламент Франции не проголосовал за соглашение по безопасности с Украиной.

Более того, в данном (и не только) случае мы имеем дело с МАНИПУЛЯЦИЕЙ — в виде подмены понятий.

Во-первых, голосование было не в Парламенте Франции, а в Национальной ассамблее, то есть, только в нижней палате. Во-вторых, де-факто, поддержано было лишь выступление премьер-министра Франции на тему необходимости поддержки Украины (ощутимая разница, не так ли?). В-третьих, это голосование не имеет никакой юридической силы, а является, говоря откровенно, неким способом пиара соответствующих политиков (как французских, так и украинских) — за счет Украины, к сожалению. В-четвертых, главное, для того, чтобы такого рода соглашения имели обязательный характер, необходима их РАТИФИКАЦИЯ парламентами обоих государств, то есть голосование как за ЗАКОН, чего в данном случае не предвидится.

Можно констатировать, что имеет место очередная ИМИТАЦИЯ.

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Как, кстати, и в случаях со всеми другими так называемыми "соглашениями по безопасности".

Как с теми, что уже подписаны (начиная с Великобритании), так и с теми, аналогичными, которые будут подписаны Украиной в будущем.

Еще раз — такого рода международные соглашения должны быть РАТИФИЦИРОВАНЫ, чтобы приобрести общеобязательную силу.

Ведь, кроме всего прочего, такие договоры, если это — не меморандумы, объявления намерений (да, Будапештский меморандум — это как раз документ такого порядка), предусматривают РАСХОДЫ из соответствующего ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА.

А это происходит исключительно на основе ЗАКОНА.

Поэтому именно законом фиксируется реальное соглашение о военной и другой помощи, которое подписывается между правительствами государств.

По крайней мере, там, где называют себя ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ.

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