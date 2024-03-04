Запад меняет отношение к Путину. Почему Макрон заговорил об отправке войск в Украину

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Макрон пытается снять немецкие шоры с ЕС: политические разборки превращаются во вражду.

Париж в момент превратился в проактивного сторонника Киева: таким образом Франция возобновила борьбу с ФРГ за доминирование в ЕС. Это хорошая возможность преодолеть синдром страха Кремля.

Анамнез взаимоотношений Берлина и Парижа хорошо отслеживается на примере последней встречи европейских лидеров: французский президент Макрон танком проехался по бундесканцлеру ФРГ Шольцу. Сначала раздражал его "предположением" о командировке западных сухопутных войск в Украину, а затем откровенно издевался.

"Многие люди, которые сегодня говорят "никогда-никогда", были теми же людьми, которые сказали "никогда-никогда танки, никогда-никогда самолеты, никогда-никогда ракеты большой дальности, никогда-никогда всего этого"... Я напоминаю вам, что 2 года назад многие за этим столом говорили: "Мы предложим спальные мешки и шлемы", — Макрон.

Немцы ответили, что Макрон такой крутой только на словах. Франция отправила военной помощи Украине только на €640 млн, тогда как Германия предоставила и запланировала на €17,7 млрд: "Шольц использует каждую возможность надавить на страны ЕС, в частности на Францию, чтобы те прислали Украине больше оружия и боеприпасов".

Французы тоже не промолчали: мол, предоставляют действительно важное оружие, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы. И вспомнили о Taurus.

Taurus вызвал отдельный международный срач. Шольц придумал целую пригоршню причин, почему не делится этими ракетами: начиная с того, что канцлер сильно переживает за внешний вид Москвы, который может быть испорчен украинскими атаками, заканчивая сложной системой наведения, которая происходит только при участии офицеров немецкой армии (мол, не хочу повторять опыт французских и британских коллег, которые для обслуживания SCALP и Storm Shadows направили своих специалистов в Украину и стали соучастниками войны). Французы и британцы ответили контроверсионно: во-первых, это неправда; во-вторых, иногда стоит жевать, а не выбалтывать разведданные.

Макрон начинает открытое противостояние с Шольцом в то время, когда Берлин теряет второго кровного партнера — Вашингтон.

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Первым была Москва: экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель так рьяно зажимала в объятиях Путина не столько для умиротворения Кремля, сколько чтобы получить доступ к дешевым российским ресурсам, которые создавали экономические преференции, позволяя обгонять Францию.

Вашингтон также с особой любовью и при каждом удобном случае притеснял Париж. Например, громкой оказалась история, когда США умыкнули уже подписанный с Австралией французский контракт в €50 млрд на изготовление подводных лодок. Неудивительно, что Макрон исповедует лозунги об "автономизации от США" и об экономическом сотрудничестве с Китаем.

Макроновская идея введения европейских сухопутных войск в Украину — это не только возможность самоутвердиться из-за нерешительности партнеров. Это шанс объединить вокруг Парижа новых членов ЕС, которые собственным затылком чувствуют агрессивное дыхание Кремля.

Сейчас французские власти пытаются заручиться поддержкой внутри страны. Из последнего: премьер Габриэль Атталь повторил в Сенате, что государство может отправить своих солдат в Украину для "защиты определенного количества границ", а Макрон пригласил лидеров парламентских партий страны для разговора об Украине.

Логично предположить, что кулуарно Париж работает и с новыми членами ЕС и НАТО, чтобы придать инициативе международный вес. Если сначала мы слышали только негативные комментарии лидеров европейских стран, то сейчас уже Эстония, Литва и Нидерланды "поддерживают" или "не исключают" такого развития событий.

Озвученная инициатива — не столько о войсках, сколько об изменении отношения Запада к путинской войне: Макрон предлагает активную стратегию поддержки Киева, не доводя до предела, когда бункерный фюрер сам нападет на одно из государств НАТО. И это правильно, ведь вся эта западная логика "избежания эскалации", известная как "валяние Шольца", была ошибочной.

Пришло время для Европы снимать шоры...

P.S. Хотя раскол ЕС — такая себе история.

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