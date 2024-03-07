Запад ошибся 9 раз: что союзники сделали не так с начала войны и как это исправить

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Два года назад, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин начал так называемую "специальную военную операцию" (СВО) против Украины. Это было первое полномасштабное вторжение в европейскую страну со времен Второй мировой войны, хотя на самом деле, вторжение началось восемь лет назад с наступления на Донбасс и незаконной аннексии Крыма. Многие западные аналитики, особенно те, кто разбирался в России, неверно истолковали некоторые критические моменты, а российская пропаганда поспешила поддержать эти заблуждения.

Несостоявшееся государство: Украину долгое время представляли как слабую, разделенную и коррумпированную страну. Это похоже на кремлевскую дезинформацию, которая изображает Украину как несостоявшееся и искусственное государство. Эта точка зрения создавала впечатление, что защита Украины была безнадежным делом для западных стран, что удерживало их от предоставления помощи, в которой нуждался Киев. Пророссийские: русскоязычные жители Украины изображались как нелояльные и пророссийские люди, что усиливало стереотип о слабой и разделенной Украине. Это похоже на дезинформацию Кремля и российские националистические заявления о всех русскоязычных как о "соотечественниках", которые стремятся стать единой частью общероссийского народа. Одним из оправданий начала СВО для Путина было прекращение "геноцида" русскоязычного населения, который, как он утверждал, осуществлялся украинскими "нацистами" с 2014 года. После "Русской весны" 2014 года и вторжения 2022 года большинство русскоязычных жителей Украины проявили себя украинскими патриотами. Опрос, проведенный в июле 2023 года, показал, что 50 процентов восточных украинцев и 35 процентов русскоязычных украинцев обвиняют в войне все российское население, а 60 процентов респондентов восприняли вопрос о том, виноват ли русский народ или Кремль, как "не имеет значения". Быстрое поражение Украины: Кремль и западные аналитики были единодушны во взглядах на быструю военную победу России и поражение Украины, при этом Киев должен был продержаться всего несколько дней, прежде чем капитулировать. Это побудило Запад отправлять в Украину только легкие вооружения, такие, как Javelin и NLAWS, для использования в партизанской войне. Многие на Западе считали, что посылать тяжелое вооружение бессмысленно, поскольку Украина быстро потерпит поражение. В октябре 2023 года, через полтора года после начала войны, 90 процентов украинцев верили, что они выиграют битву против России, продемонстрировав стойкость, вопреки тому, во что многие верили в начале войны. Реформированная российская армия: Москва и западные аналитики были едины во мнении, что реформированная российская армия стала второй лучшей в мире. Западные аналитики проигнорировали катастрофическое воздействие мафиозного государства (термин, который использовался для описания страны еще в 2010 году) на российские вооруженные силы и силы безопасности. К концу первого года вторжения российскую армию высмеивали как вторую по силе армию в Украине. Кремль не является идеологическим: многие западные ученые и аналитики, хотя, конечно, не все, неохотно изображают путинскую Россию тоталитарной, националистической и фашистской. Россия является мафиозным государством, а после конституционных изменений в 2020 году и усиления внутренних репрессий — тоталитарной политической системой, поддерживающей имперский национализм и реваншизм. Путинская Россия стремится к геноцидному уничтожению Украины и украинцев и замене их Малороссией и малороссами. Крым и Новороссия (юго-восток Украины) объявлены "историческими русскими землями", а центральная Украина должна стать малороссийским марионеточным государством, подобным Беларуси Лукашенко, а при этом Путин еще заявляет, что многие в Западной Украине хотят, чтобы эта территория была передана Польше, Венгрии и Румынии. По его замыслу, Россия восстанет из пепла разрушенной Украины как великая держава (снова напоминающая Советский Союз, где однополярный мир под руководством США сменяется многополярностью времен Холодной войны). Возрождение России на пепле разрушения Украины является квинтэссенцией определения фашизма. Почему Россия вторглась в Украину: этот вопрос продолжает озадачивать некоторых западных аналитиков и ученых из-за их неспособности понять истинную природу путинского режима. Корни российского вторжения на Украину лежат в стремлении кремлевского лидера занять место в российской истории как "собирателя русских земель" (наряду с Иваном Грозным, Петром Великим и Иосифом Сталиным). Это представление является возвратом к имперско-националистическому отрицанию существования Украины и вере в панрусский народ, состоящий из "великих", "малых" и "белых" русских (соответственно русских, украинцев и белорусов). Многие кремлевские лидеры полагали, что "малороссы" были введены в заблуждение, думая, что они украинцы, австрийцами и поляками до 1914 года, а позже — Владимиром Лениным, когда он дал им советскую республику, и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) с 1991 года. Никакой военной поддержки: большинство западных аналитиков выступали против предоставления военной поддержки Украине после 2014 года. Президент США Барак Обама наложил вето на отправку оружия Украине, несмотря на то, что Соединенные Штаты были одним из участников Будапештского меморандума 1994 года, который предоставлял Украине гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение. Одним из аргументов против военной помощи было то, что западное оружие не предотвратит поражение Украины. Эскалация: второй аргумент в 2014–2021 годах заключался в том, что отправка западного оружия просто приведет к эскалации конфликта. Поэтому не в интересах Соединенных Штатов и Запада отправлять летальную помощь Украине. С 2022 года страх перед эскалацией продолжает замедлять оказание военной помощи Украине со стороны США, Германии и Франции, а также на условия, которые до недавнего времени запрещали ее использование на территории России. Страх эскалации по-прежнему не позволяет Соединенным Штатам и Германии отправить больше боеприпасов дальнего действия. Страх перед российской эскалацией был и остается преувеличенным. Между тем, задержки с военной помощью привели к тому, что война затянулась, поскольку России было предоставлено время построить три линии укреплений, установить десятки тысяч мин и организовать мобилизацию 300 000 солдат. Расширение Организации Североатлантического договора: некоторые западные реалисты, аналитики и ученые обвиняли НАТО в 2014 году и впоследствии в провоцировании военной агрессии России. Украина до сих пор не получила полного членства в НАТО. Россия не обязательно возражала против вступления Украины в НАТО, но точно беспокоилась о потере в пользу Европы того, что Кремль считает "Малороссией".

Эти заблуждения на Западе о российском империализме и войне против Украины привели к поверхностному пониманию того, что нужно Украине для победы над оккупантами и почему полная победа Украины имеет решающее значение для прекращения угроз России ее соседям. Дальнейшая опора исключительно на западный взгляд в вопросе о том, как действуют Россия и Украина, только усугубит невыгодное положение Запада в борьбе с российским империализмом.

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