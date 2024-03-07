Захід помилився 9 разів: що союзники зробили не так із самого початку і як це виправити

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Два роки тому, 24 лютого 2022 року, президент Росії Володимир Путін розпочав так звану "спеціальну воєнну операцію" (СВО) проти України. Це було перше повномасштабне вторгнення в європейську країну з часів Другої світової війни, хоча насправді, вторгнення почалося вісім років тому з наступу на Донбас і незаконної анексії Криму. Багато західних аналітиків, особливо ті, хто розбирався в Росії, неправильно витлумачили деякі критичні моменти, а російська пропаганда поспішила підтримати ці помилки.

Держава, що не відбулася: Україну тривалий час представляли як слабку, розділену і корумповану країну. Це схоже на кремлівську дезінформацію, яка зображає Україну як державу, що не відбулася, і штучну державу. Ця точка зору створювала враження, що захист України був безнадійною справою для західних країн, що утримувало їх від надання допомоги, якої потребував Київ. Проросійські: російськомовні жителі України зображувалися як нелояльні та проросійські люди, що посилювало стереотип про слабку та розділену Україну. Це схоже на дезінформацію Кремля і російські націоналістичні заяви про всіх російськомовних як про "співвітчизників", які прагнуть стати єдиною частиною загальноросійського народу. Одним із виправдань початку СВО для Путіна було припинення "геноциду" російськомовного населення, який, як він стверджував, здійснювався українськими "нацистами" з 2014 року. Після "Русской весны" 2014 року і вторгнення 2022 року більшість російськомовних жителів України проявили себе українськими патріотами. Опитування, проведене в липні 2023 року, засвідчило, що 50 відсотків східних українців і 35 відсотків російськомовних українців звинувачують у війні все російське населення, а 60 відсотків респондентів сприйняли запитання про те, чи винен російський народ або Кремль, як "не має значення". Швидка поразка України: Кремль і західні аналітики були одностайні в поглядах на швидку військову перемогу Росії і поразку України, при цьому Київ повинен був протриматися всього кілька днів, перш ніж капітулювати. Це спонукало Захід відправляти в Україну тільки легкі озброєння, такі, як Javelin і NLAWS, для використання в партизанській війні. Багато хто на Заході вважав, що посилати важке озброєння безглуздо, оскільки Україна швидко зазнає поразки. У жовтні 2023 року, через півтора року після початку війни, 90 відсотків українців вірили, що вони виграють битву проти Росії, продемонструвавши стійкість, всупереч тому, у що багато хто вірив на початку війни. Реформована російська армія: Москва і західні аналітики були єдині в думці, що реформована російська армія стала другою найкращою у світі. Західні аналітики проігнорували катастрофічний вплив мафіозної держави (термін, який використовували для опису країни ще 2010 року) на російські збройні сили і сили безпеки. До кінця першого року вторгнення російську армію висміювали як другу за силою армію в Україні. Кремль не є ідеологічним: багато західних науковців та аналітиків, хоча, звісно, не всі, неохоче зображають путінську Росію тоталітарною, націоналістичною та фашистською. Росія є мафіозною державою, а після конституційних змін 2020 року і посилення внутрішніх репресій — тоталітарною політичною системою, що підтримує імперський націоналізм і реваншизм. Путінська Росія прагне геноцидного знищення України та українців і заміни їх Малоросією та малоросами. Крим і Новоросію (південний схід України) оголошено "історичними російськими землями", а центральна Україна має стати малоросійською маріонетковою державою, подібною до Білорусі Лукашенка, водночас Путін ще заявляє, що багато хто в Західній Україні хоче, щоб ця територія була передана Польщі, Угорщині та Румунії. За його задумом, Росія повстане з попелу зруйнованої України як велика держава (знову нагадує Радянський Союз, де однополярний світ під керівництвом США змінюється багатополярністю часів Холодної війни). Відродження Росії на попелі руйнування України є квінтесенцією визначення фашизму. Чому Росія вторглася в Україну: це питання продовжує спантеличувати деяких західних аналітиків і вчених через їхню нездатність зрозуміти справжню природу путінського режиму. Коріння російського вторгнення в Україну лежать у прагненні кремлівського лідера посісти місце в російській історії як "збирача російських земель" (поряд з Іваном Грозним, Петром Великим і Йосипом Сталіним). Це уявлення є поверненням до імперсько-націоналістичного заперечення існування України і віри в панросійський народ, що складається з "великих", "малих" і "білих" росіян (відповідно росіян, українців і білорусів). Багато кремлівських лідерів вважали, що "малороси" були введені в оману, думаючи, що вони українці, австрійцями і поляками до 1914 року, а пізніше — Володимиром Леніним, коли він дав їм радянську республіку, і Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) з 1991 року. Жодної військової підтримки: більшість західних аналітиків виступали проти надання військової підтримки Україні після 2014 року. Президент США Барак Обама наклав вето на відправлення зброї Україні, незважаючи на те, що Сполучені Штати були одним з учасників Будапештського меморандуму 1994 року, який надавав Україні гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння. Одним з аргументів проти військової допомоги було те, що західна зброя не запобіжить поразці України. Ескалація: другий аргумент у 2014-2021 роках полягав у тому, що відправка західної зброї просто призведе до ескалації конфлікту. Тому не в інтересах Сполучених Штатів і Заходу відправляти летальну допомогу Україні. З 2022 року страх перед ескалацією продовжує сповільнювати надання військової допомоги Україні з боку США, Німеччини та Франції, а також на умови, які донедавна забороняли її використання на території Росії. Страх ескалації, як і раніше, не дозволяє Сполученим Штатам і Німеччині відправити більше боєприпасів дальньої дії. Страх перед російською ескалацією був і залишається перебільшеним. Тим часом, затримки з військовою допомогою призвели до того, що війна затягнулася, оскільки Росії було надано час побудувати три лінії укріплень, встановити десятки тисяч мін і організувати мобілізацію 300 000 солдатів. Розширення Організації Північноатлантичного договору: деякі західні реалісти, аналітики та науковці звинувачували НАТО у 2014 році та згодом у провокуванні військової агресії Росії. Україна досі не отримала повного членства в НАТО. Росія не обов'язково заперечувала проти вступу України до НАТО, але точно турбувалася про втрату на користь Європи того, що Кремль вважає "Малоросією".

Ці хибні уявлення на Заході про російський імперіалізм і війну проти України призвели до поверхневого розуміння того, що потрібно Україні для перемоги над окупантами і чому повна перемога України має вирішальне значення для припинення погроз Росії її сусідам. Подальша опора виключно на західний погляд у питанні про те, як діють Росія і Україна, тільки погіршить невигідне становище Заходу в боротьбі з російським імперіалізмом.

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