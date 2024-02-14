Сделать Путина смешным. Почему США не используют многочисленные ошибки России

Related video

По мере приближения второй годовщины российского вторжения становится ясно одно: решение президента России Владимира Путина начать войну было ошибкой. То, что Путин считал двухдневной легкой прогулкой до Киева, теперь превратилось в войну на истощение. Россия потеряла четверть своих войск. Еще больше молодых людей бежали от призыва в армию. Даже если Россия официально оформит аншлюс Донбасса, цена, нанесенная престижу и экономическому потенциалу России, вряд ли оправдает себя.

Президенту Джо Байдену, возможно, не удалось отговорить Россию от ее ошибки, но он смог поднять ее цену. Хотя и популисты, и прогрессивные демократы предполагают, что деньги, используемые для поддержки Украины, следует тратить внутри страны, они ошибаются в двух отношениях. Во-первых, Соединенные Штаты тратят большую часть этих денег внутри страны, заставляя работать американских производителей, а во-вторых, затраты на поддержку Украины представляют собой ничтожные гроши по сравнению с тем, что может принести любая прямая битва с Россией. Более обоснованной критикой подхода Байдена к Украине могли бы стать его попытки контролировать конфликт на микроуровне и его склонность предоставлять вооружение лишь в количестве, достаточном для продолжения борьбы, но не для победы.

Тем не менее, использование ошибки России имело решающее значение для ослабления ее мощи. Угроза, которую Россия представляет сегодня для Восточной Европы и бывших советских республик, представляет собой малую часть той, которую Россия представляла до вторжения 2022 года.

Представление Путина о себе как о безупречном и мужественном диктаторе противоречит тому факту, что он является глубоко ошибочным лидером, который привел Россию к краху на нескольких фронтах. Возможно, пришло время воспользоваться другими ошибками Путина.

Возьмем, к примеру, Армению, которая когда-то была одним из самых надежных дипломатических союзников России. Армяне полагались на Россию для защиты от Турции. Альянс между двумя странами был альянсом и сердцем, и разумом, однако всего за два года высокомерие и некомпетентность Путина развернули Армению в другую сторону. Армяне возмущены тем, как Путин дал добро на агрессию Азербайджана в 2020 году и этнические чистки в Нагорном Карабахе, чтобы отомстить за поворот Армении к демократии. Когда впоследствии армяне отказались свергнуть свое демократически избранное правительство, российские агенты неуклюже попытались спровоцировать переворот, подкупив армянских коллег. Это не сработало: вместо этого армяне арестовали российских агентов. Сегодня Армения входит в число наиболее прозападных стран Южного Кавказа, в то время как Турция, Азербайджан и Грузия ориентируются на Москву или Пекин.

Важно

Всемирный российский обман. Как Путин заигрывает с Глобальным Югом

Увы, ни США, ни Европа не делают достаточно, чтобы закрепить свои достижения: предоставить Армении экономическую инфраструктуру, партнерские отношения и военную поддержку, необходимую ей для отказа от оставшихся российских войск.

Если бы Сенат не отклонил мандат Армении в 1920 году, Советский Союз никогда бы не смог укрепить свой контроль над регионом. Вашингтону не следует повторять одну и ту же ошибку дважды, принося прозападную страну в жертву окружающим ее автократиям. Скорее, ему следует укрепить военные связи с Арменией, одновременно пропагандируя отказ российских миротворцев прекратить агрессию, чтобы ни одна другая страна не признала их присутствие на своей территории.

Даже Исламская Республика Иран недовольна российским цинизмом. После того, как Иран пожертвовал суверенитетом, чтобы позволить российским войскам проникнуть на свою территорию, и помог снабдить российские войска беспилотниками, Москва совершила вираж и подтвердила суверенитет Эмиратов над тремя спорными островами. Эмираты являются суверенной державой, но каждая страна, расстилающая красную дорожку для России, должна осознавать, каким непостоянным и коварным другом станет Кремль, когда появится лучшее предложение.

Еще есть ЧВК "Вагнер". Наследники группы далеки от ее образа непобедимой силы, которая пронеслась по Африке, и часто терпят неудачу. Задолго до того, как украинцы превратили вагнеровских наемников в фарш, мозамбикские повстанцы разогнали эту группу у себя. Возможно, если бы США предали гласности подобные неудачи, потенциальные африканские диктаторы дважды бы подумали, прежде чем передать свои ресурсы "Вагнеру" и его кремлевским сторонникам.

Американцы склонны проецировать силу на противников, одновременно подчеркивая разногласия в Америке. Самобичевание и самосдерживание делают поражение из победы. Для сдерживания врагов и победы в борьбе с ревизионистами требуется противоположное. Пришло время указать на слабость России и высмеять ошибки Путина.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно