Не сработало с Гитлером — не сработает с Путиным: почему обмен земли на мир ничего не дает

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что прекратит войну в Украине, когда вернется в Овальный кабинет. И неважно, что нет никаких доказательств стремления президента России Владимира Путина к компромиссу.

Тем не менее Трамп заявил, что назначит "очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом" для переговоров о заключении сделки. Европейские лидеры могут презирать Трампа, но, похоже, они единодушны во мнении о целесообразности обмена земли на мир. "Я думаю, все более или менее пришли к такому выводу. Трудно говорить об этом публично, потому что это будет означать, что мы собираемся вознаградить агрессию", Избранный президент Дональд Трамп заявил, что прекратит войну в Украине, когда вернется в Овальный кабинет. И неважно, что нет никаких доказательств стремления президента России Владимира Путина к компромиссу.

Тем не менее Трамп заявил, что назначит "очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом" для переговоров о заключении сделки. Европейские лидеры могут презирать Трампа, но, похоже, они единодушны во мнении о целесообразности обмена земли на мир. "Я думаю, все более или менее пришли к такому выводу. Трудно говорить об этом публично, потому что это будет означать, что мы собираемся вознаградить агрессию", — сказал бывший посол Франции в США Жерар Аро в интервью газете Washington Post. Аро прав. Вознаграждение Путина территориальными уступками после того, как он разгромил Украину в ходе агрессивной войны, будет способствовать последующей агрессии против Украины или новой агрессии против других соседей России.

Торговля территорией за гарантии безопасности также бессмысленна, учитывая, что Будапештский меморандум 1994 года сам по себе считался гарантией безопасности, предусматривающей сохранение территории Украины в неприкосновенности в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Однако главное — сам по себе тезис о том, что "земля в обмен на мир" работает, глубоко ошибочен.

Торговля землей в обмен на мир редко срабатывала или сохраняла интересы слабых против хищничества сильных. Трансконтинентальная экспансия США происходила на фоне сделок "земля в обмен на мир" с различными коренными американскими племенами, лишь немногие из которых Вашингтон соблюдал, когда его собственные интересы менялись. В Соглашении из семнадцати пунктов с Тибетом китайские коммунистические власти обещали оставить политическую систему в Тибете без изменений. Вместо того чтобы принести мир, это соглашение стало прелюдией к аннексии Тибета коммунистической партией и уничтожению его культурного наследия.

История предлагает множество подобных примеров. сказал бывший посол Франции в США Жерар Аро в интервью газете Washington Post. Аро прав. Вознаграждение Путина территориальными уступками после того, как он разгромил Украину в ходе агрессивной войны, будет способствовать последующей агрессии против Украины или новой агрессии против других соседей России.

Торговля территорией за гарантии безопасности также бессмысленна, учитывая, что Будапештский меморандум 1994 года сам по себе считался гарантией безопасности, предусматривающей сохранение территории Украины в неприкосновенности в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Однако главное — сам по себе тезис о том, что "земля в обмен на мир" работает, глубоко ошибочен.

Торговля землей в обмен на мир редко срабатывала или сохраняла интересы слабых против хищничества сильных. Трансконтинентальная экспансия США происходила на фоне сделок "земля в обмен на мир" с различными коренными американскими племенами, лишь немногие из которых Вашингтон соблюдал, когда его собственные интересы менялись. В Соглашении из семнадцати пунктов с Тибетом китайские коммунистические власти обещали оставить политическую систему в Тибете без изменений. Вместо того чтобы принести мир, это соглашение стало прелюдией к аннексии Тибета коммунистической партией и уничтожению его культурного наследия.

История предлагает множество подобных примеров.

То, к чему привела Европу попытка задобрить Гитлера

Сдача Германии Судетской области не предотвратила Вторую мировую войну — наоборот, возможно, ускорило ее, поскольку Адольф Гитлер пришел к выводу, что у Запада нет хребта. Ярким примером дипломатии "земля в обмен на мир" стали Кэмп-Дэвидские соглашения, в которых Израиль обменял Синайский полуостров на дипломатическое признание Египтом. Это соглашение 1978 года принесло премьер-министру Израиля Менахему Бегину и президенту Египта Анвару Садату Нобелевскую премию мира. Хотя формула "земля в обмен на мир" стала основой для последующей дипломатии, пример Кэмп-Дэвида может считаться скорее исключением, подтверждающим правило, по простой причине: Садат стремился к миру не потому, что получил землю, а потому, что после попытки завоевать Израиль в 1973 году он сам понял, что не сможет достичь своих целей с помощью войны.

Этот фактор ускользнул от внимания американских и европейских дипломатов, которые быстро сделали формулу "земля в обмен на мир" базовой для последующей арабо-израильской дипломатии. Соглашения в Осло 1993 года, например, предоставили Палестинской администрации контроль над большей частью сектора Газа и частью Западного берега реки Иордан. Организация освобождения Палестины превратила их в убежища для террора. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон усугубил проблему, когда заставил Израиль полностью вывести войска из Газы. В следующем году ХАМАС установил контроль над этой территорией и немедленно приступил к ее превращению в террористическую базу для продолжения атак на еврейское государство.

То же самое произошло и с Ливаном. Израиль хотел обменять свою буферную зону в южной части Ливана на мир, но вместо этого получил более 100 000 ракет на границе и туннели "Хезболлы" под ней. Проще говоря, каждый раз, когда Израиль уступал землю в обмен на мир, он получал войну и террор. А дело в том, что, вопреки упрощенному мировоззрению дипломатов, проблема никогда не заключалась в простом земельном споре, а скорее в идеологии и хищности врага. Именно поэтому формула "земля в обмен на мир" для Украины не только не приведет к миру, но и в конечном итоге сулит новую войну.

Как ХАМАС добивается уничтожения Израиля, а покойный глава "Хезболлы" Хасан Насралла обещал искоренить весь еврейский народ, где бы он ни жил, так и Путин отрицает любую легитимность существования Украины. В его предвоенных речах и статьях утверждается, что украинцы просто не могут существовать отдельно от России.

Пришло время оставить в прошлом идею "земля в обмен на мир" и понять, что настоящий мир наступает только тогда, когда военные поражения заставляют агрессоров безоговорочно капитулировать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно