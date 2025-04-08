Трамп выдвигает ультиматум: как США будут вести войну с Ираном и где главные мишени

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Иранский режим не устает блеять, что если президент Дональд Трамп прикажет нанести удар, Тегеран ответит уничтожением американской базы Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенной в 3000 милях к югу. Поводом для гнева верховного лидера Али Хаменеи стала отправка Трампом на удаленную базу стелс-бомбардировщиков B-2, предположительно для того, чтобы пригрозить Ирану, если он продолжит отказываться от переговоров по прекращению ядерной программы.

Иран и B-2: что теперь будет?

Ни заявление Ирана, ни отправка B-2 не свидетельствуют о неизбежности войны: Иранские власти утверждают, что могут нанести точный удар по Диего-Гарсии, но база находится за пределами радиуса действия большинства иранских ракет, более чем в пять раз дальше, чем радиус действия иранских высокоточных ракет, и в два раза дальше, чем Израиль, где иранские ракеты часто не попадают в цель.

В то же время дальние бомбардировщики на Диего-Гарсия не являются чем-то новым: Соединенные Штаты использовали B-52 с Диего-Гарсия против Ирака и Афганистана.

После того как американский беспилотник уничтожил главу подразделения "Кудс" Касема Солеймани на дороге в багдадский аэропорт, администрация Трампа вновь направила B-52 на Диего-Гарсию не из-за неизбежной войны, а скорее для того, чтобы удержать Иран от неразумного возмездия.

Если война станет неминуемой, самым большим сигналом будет вывод американских авианосцев из Персидского залива в северную часть Индийского океана. Это лишит Иран возможности использовать скоростные катера, беспилотники, противокорабельные ракеты и мины, но позволят американским самолетам наносить удары в глубине Ирана, учитывая их большую дальность.

Тем не менее, войны на Ближнем Востоке происходят не из-за нефти и воды, а скорее из-за самоуверенности. Растет опасность того, что те, кто окружает верховного лидера, верят его риторике и могут начать атаки на американские войска.

Если Диего-Гарсия может быть вне зоны досягаемости, то штаб Пятого флота в Бахрейне — нет, как и американские силы на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Иран уже не раз запускал беспилотники против баз Ирака и иракских курдов, на которых размещены американские войска.

Трамп должен объяснить, что может произойти

Поэтому Трамп должен объяснить Ирану, что произойдет в случае нападения на любую американскую базу, посольство или школу в регионе.

Если Трамп стремится лишь к ограниченному действию, призванному предотвратить эскалацию, ему следует нацелиться на два порта: Чабахар и Джаск.

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Оба они важны, поскольку являются основными портами Ирана, выходящими в открытое море за пределами Персидского залива и Ормузского пролива. Иран вкладывает все больше средств в Чабахар и стремится развивать этот порт при постоянной и периодической помощи Китая.

Чабахар не только потенциально важен для китайской "нитки жемчуга" — серии портов, готовых принять китайский флот, но и имеет решающее значение для стремления Ирана позиционировать себя в качестве коридора доступа в Евразию.

Иранские инвестиции в Джаск за последнее десятилетие также были значительными, хотя и на более низком уровне, чем в Чабахар. Важность Джаска сегодня заключается в его роли базы подводных лодок за пределами Ормузского пролива.

Если Соединенные Штаты уничтожат иранские военные и портовые объекты в Чабахаре и Джаске, это не только отбросит назад ирано-китайский альянс, снизив привлекательность Ирана для Китая, но и позволит ВМС США или израильским подводным лодкам, по сути, загнать иранские ВМС и корабельный флот Корпуса стражей исламской революции в Персидский залив.

Конечно, существуют и другие цели — главная военно-морская база Ирана в Бандар-Аббасе и нефтяной терминал Харг, с которого Исламская Республика экспортирует более 90 процентов своей нефти, — но это будут цели неограниченной войны, а не средство для того, чтобы режим дал обратный ход.

Если Трамп хочет избежать эскалации, пришло время сказать Ирану: "У всего есть своя цена. Повредите хоть один волос на голове американского солдата или моряка — и вы навсегда потеряете свои порты в Индийском океане".

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