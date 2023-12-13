Смерть Путина может разорвать Россию на части: какие страны будут претендовать на территории РФ

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Сенатор Дж. Д. Вэнс (республиканец от штата Огайо), один из наиболее ярых критиков дополнительной помощи Украине, прямо призвал Украину пойти на компромисс с Россией для достижения мира.

"В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне", — заявил он в воскресенье.

Многие противники увеличения помощи Украине искренни. Некоторые опасаются, что президент России Владимир Путин вместо того, чтобы смириться с поражением, прибегнет к ядерной войне, в то время как другие не верят, что украинская армия способна выйти из нынешнего тупика. Другие интеллектуалы в области обороны утверждают, что Китай представляет собой большую угрозу для Соединенных Штатов, и ошибочно полагают, что поддержка Украины и Тайваня взаимно исключают друг друга.

Оставьте в стороне ложь о предполагаемой моральной эквивалентности Украины и России или наивную надежду на то, что мир с Путиным вообще возможен, особенно если мир умиротворит агрессию. Изменение границы Украины перед лицом российской агрессии создало бы прецедент, благодаря которому сильные всегда могут охотиться на слабых. Те, кто сейчас пытается умиротворить Россию, должны понимать, что передача кусков территории может быть двусторонним процессом. Вместо достижения мира они могут разжечь борьбу за территорию по всей Евразии. Если Запад навяжет Украине потерю Донбасса и Крыма, России следует ожидать гораздо больших потерь в будущем.

Борис Ельцин, президент России с 1991 по 1999 год, был одновременно слабым и пьяным. Он руководил особенно хаотичным периодом в российской истории, о котором мало кто из россиян вспоминает с любовью. Тем не менее, его пребывание в должности не было полной катастрофой. Восстановление после 70-летней диктатуры никогда не бывает легким. Ельцину пришлось строить демократическую и политическую инфраструктуру с нуля. В этом он преуспел. Россия была далека от совершенства, но существовал баланс сил, и система культивировала не только коррумпированных олигархов, но и способных бюрократов, политиков и гражданское общество.

Путин постепенно разломал то, что было создано при Ельцине Фото: Getty Images

С тех пор Путин систематически уничтожает любые остатки демократии. Как и диктаторы до него, он предпочитал действовать через узкую группу лоялистов и не доверял любой бюрократии, которая могла бы вознаградить компетентность и создать претендентов. Это, например, стало причиной того, что после падения Саддама Хусейна в Ираке арабы-сунниты столкнулись с таким вакуумом лидерства: у курдов были свои полевые командиры, а у шиитов — аятоллы, которые могли помочь их организовать. Однако Саддам провел более поколения, устраняя соперников, так что арабы-сунниты оказались группой с наименьшими управленческими способностями.

Падение Саддама привело к внутреннему хаосу, но и падение Путина приведет к этому. Как только Путин умрет, появятся региональные соперники, а периферийные влиятельные лица разорвут Россию на части. Честолюбивые преемники могут заполнить вакуум в Москве и Санкт-Петербурге, но от Владивостока до Владикавказа может сложиться совсем другая история. Япония может вернуть утраченные земли в одностороннем порядке, вернув себе южный Сахалин и Курильские острова. Амбиции Китая в Сибири выше. В то время как распад Советского Союза освободил многие советские республики Центральной Азии и Кавказа, чьи предшественники завоевала Российская империя, многие другие образования оказались в пределах границ самой России. Такие образования, как Чечня, Дагестан и Северная Осетия, могут стремиться к независимости, если власть России хотя бы временно испарится.

Европейские государства также могут возобновить претензии. Россия украла у Финляндии Карелию, Саллу и Петсамо. Пруссаки правили Кенигсбергом на протяжении веков до российского завоевания и превращения его в Калининград. Украина может и должна претендовать на российскую территорию, хотя бы в качестве компенсации за десятилетия российской агрессии и убийств.

И россиянам, и тем, кто склонен умиротворять Кремль, следует остерегаться: они могут полагать, что Россия может получить выгоду от войны на Украине, но вместо этого они могут сеять семена конца фактической империи, которая существовала под прикрытием российской государственности с конца 16 века. Путин может сетовать на то, что страна, которой он управляет, на 25% меньше той, которой правили его советские предшественники, и он может мечтать о возвращении к советским границам. Однако, восстанавливая подвижность границ, он готовит почву для сокращения России до ее размеров во время правления Федора I.

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