"Безумная настойчивость": Трамп планирует ударить по ядерным объектам Ирана, — Daily Mail

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп действительно готов отдать приказ на бомбардировку ядерных объектов Ирана. Удар может состояться через несколько недель, и его совместно реализуют американские и израильские военные. Источники издания Daily Mail в Израиле заверили, что угрозы Трампа это не пустые слова.

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О возможной атаке США на Иран говорится в статье британского издания Daily Mail, опубликованной 2 апреля.

Издание привело анализ ситуации на Ближнем Востоке, сделанный корреспондентом Дэном Ходжесом, который находится в Израиле. Среди источников Ходжеса — топ-политики, а также высокопоставленные военные и дипломаты США и Израиля. Собеседники журналиста заверили, что удар по Ирану состоится и будет направлен на ядерные объекты, которые угрожают мировой безопасности.

"Этой [угрозы от Ирана] давно следовало избегать. Пора подвести черту. Это не просто безумная настойчивость. Это чрезвычайно важно для стабильности Израиля и мира", — заявил собеседник Daily Mail.

Журналист привел доказательства того, что на этот раз заявления президента США Дональда Трампа — не пустые слова. О серьезности намерений свидетельствует, например, переброска трех стелс-бомбардировщиков B2 Spirit (самолетов-невидимок) на базу на островах Чагос в Индийском океане. Благодаря этому на базе сосредоточили суммарно семь B2 Spirit, которые способны запускать бомбы со сверхточным наведением GBU-57 "Bunker Buster". Подобные бомбы предназначены для пробивания хорошо защищенных ядерных бункеров, написал Ходжес (вес GBU-57 "Bunker Buster" — 14 тонн, пробивает 61 м).

Издание объяснило, в чем заключается проблема с ядерной программой Ирана и почему ее решат именно сейчас. Среди прочего, ЦАХАЛ "пропахал дорогу" для ВМС США, поскольку в течение нескольких месяцев выбивал средства ПВО, которые могли помешать удару. Кроме того, есть связь с поведением президента РФ Владимира Путина на российско-украинской войне. В частности, действия Кремля показали влиятельность и силу страны, которая имеет ядерное оружие, говорится в статье.

Ориентировочная дата, на которую предлагают ориентироваться источники Daily Mail, — конец мая. Впрочем, ситуация может измениться, если Тегеран согласится на требования Вашингтона, добавили они, признавая угрозу реальной войны.

"График предложенной атаки все еще меняется. Но Дональд Трамп указал иранцам крайний срок до конца мая, чтобы согласиться начать демонтаж своего ядерного потенциала. Торговая война Дональда Трампа — это побочный эффект. Приближается настоящая война", — подытожило медиа.

В соцсети X основатель издания об армии и геополитике Ian Ellis опубликовал схему, на которой показал корабли и самолеты США, сосредоточенные вокруг Ирана. Видим 15 военных кораблей различных типов и 16 бомбардировщиков.

США и Иран — американские самолеты и корабли возле Аравийского полуострова Фото: X (Twitter)

США и Иран — детали

Отметим, 31 марта издание The Tehran Times сообщило со ссылкой на собственные источники, якобы баллистические и крылатые ракеты Ирана заряжены в пусковые установки и готовы ответить на возможную атаку ВМС США. Кроме того, издание привело позицию Тегерана относительно ультиматума Дональда Трампа. Глава Белого дома пригрозил атаковать иранские военные базы, если они не прекратят разработку ядерного оружия. В ответ Тегеран заявил, что самостоятельно будет решать, что делать с собственными военными разработками.

Напоминаем, 21 марта Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с призывом атаковать Иран из-за угрозы национальной безопасности. Тем временем государственный телеканал Ирана показал подземную военную базу с тысячами ракет различных типов.