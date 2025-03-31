Ракеты в пусковых установках: армия Ирана готова ответить США в случае атаки, — СМИ

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) готов запустить ракеты в ответ на военные действия Соединенных Штатов Америки, о возможности которых предупредил Дональд Трамп. Ракеты уже установлены на пусковые установки и стоят в защищенных бункерах.

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О готовности ракет Ирана ответить на атаку США написало издание The Tehran Times.

Ежедневное англоязычное медиа, которое распространяет государственные месседжи КСИР, предупредило о готовности иранских ракет. При этом журналисты пояснили, что получили информацию из собственных источников: ни имена, ни должности не указываются.

"The Tehran Times стало известно, что вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, способные нанести удары по позициям США, на фоне продолжающихся угроз военных действий со стороны президента Дональда Трампа", — говорится в статье.

В статье уточнили, что ракетные установки прячутся в подземных сооружениях, размещенных по всей территории Ирана. Таким образом они защищены от возможных авиаударов, которые могут нанести США, написали журналисты.

Ракеты Ирана — детали

Отметим, Фокус публиковал видео с подземной военной базы КСИР, на котором показали ракеты Ирана. В репортаже государственного телевидения видим, как под землей прячут сотни машин с пусковыми установками. На пусковых установках — баллистические и крылатые ракеты. В кадр попали также противокорабельные ракеты, которые могут ударить по кораблям в Персидском заливе. На видео появился начальник штаба генерал-майор Багери. Багери заявил, что Иран создал "железный кулак" сильнее, чем раньше. Согласно оценке OSINT-аналитика, на иранской военной базе могут хранить тысячи ракет различных типов.

В марте президент США Дональд Трамп озвучил свои требования к Ирану. В частности, Белый дом ожидает отказа Тегерана от ядерной программы, от помощи прокси-силам (хуситам, ХАМАС, Хезболле и т.д.), от ракетной и дроновой программы. По словам Трампа, Вашингтон готов начать военные действия против Ирана, если Тегеран не пойдет на встречу требованиям американцев.

11 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан ответил на призыв президента США к переговорам. Пезешкиан заявил, что его страна не будет поддаваться на давление, угрозы и навязывание.

Тем временем 15 марта состоялся удар по прокси Ирана — по хуситам в Йемене. С этим ударом связан скандал с перепиской в Signal. Высшие топ-чиновники США в незащищенном чате обсуждали детали атаки, к которой был причастен местный тайный агент. Об этом рассказал главный редактор The Atlantic, которого случайно добавил в чат советник по нацбезопасности США Майкл Уолтц.

Напоминаем, разведывательное сообщество США опубликовало аналитический отчет о национальных угрозах, в котором, кроме Ирана, есть еще три страны. В то же время иранские власти начали угрожать Великобритании, написало The Telegraph.