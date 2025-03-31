Ракети в пускових установках: армія Ірану готова відповісти США у випадку атаки, — ЗМІ

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) готовий запустити ракети у відповідь на воєнні дії Сполучених Штатів Америки, про можливість яких попередив Дональд Трамп. Ракети вже встановлені на пускові установки й стоять в захищених бункерах.

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Про готовність ракет Ірану відповісти на атаку США написало видання The Tehran Times.

Щоденне англомовне медіа, яке поширює державні меседжі КВІР, попередило про готовність іранських ракет. Водночас журналісти пояснили, що отримали інформацію з власних джерел: ні імена, ні посади не вказуються.

"The Tehran Times стало відомо, що збройні сили Ірану підготували ракети, здатні завдати ударів по позиціях США, на тлі тривалих погроз воєнних дій з боку президента Дональда Трампа", — ідеться у статті.

У статті уточнили, що ракетні установки ховаються у підземних спорудах, розміщених по усій території Ірану. Таким способом вони захищені від можливих авіаударів, які можуть завдати США, написали журналісти.

Ракети Ірану — деталі

Зазначимо, Фокус публікував відео з підземної військової бази КВІР, на якому показали ракети Ірану. У репортажі державного телебачення бачимо, як під землею ховають сотні машин з пусковими установками. На пускових установках — балістичні та крилаті ракети. У кадр потрапили також протикорабельні ракети, які можуть вдарити по кораблях у Перській затоці. На відео з'явився начальник штабу генерал-майор Багері. Багері заявив, що Іран створив "залізний кулак" сильніший, ніж раніше. Згідно з оцінкою OSINT-аналітика, на іранській військовій базі можуть зберігати тисячі ракет різних типів.

У березні президент США Дональд Трамп озвучив свої вимоги до Ірану. Зокрема, Білий дім очікує відмови Тегерану від ядерної програми, від допомоги проксі-силам (хуситам, ХАМАС, Хезболлі тощо), від ракетної та дронової програми. Зі слів Трампа, Вашингтон готовий почати воєнні дії проти Ірану, якщо Тегеран не піде на зустріч вимогам американців.

11 березня президент Ірану Масуд Пезешкіян відповів на заклик президента США до перемовин. Пезешкіян заявив, що його країна не піддаватиметься на тиск, погрози та нав'язування.

Тим часом 15 березня відбувся удар по проксі Ірану — по хуситах у Ємені. З цим ударом пов'язаний скандал з листуванням в Signal. Найвищі топпосадовці США у незахищеному чаті обговорювали деталі атаки, до якої був причетний місцевий таємний агент. Про це розповів головний редактор The Atlantic, якого випадково додав у чат радник з нацбезпеки США Майкл Волц.

Нагадуємо, розвідувальна спільнота США опублікувала аналітичний звіт про національні загрози, в якому, крім Ірану, є ще три країни. Водночас іранська влада почала погрожувати Великій Британії, написало The Telegraph.