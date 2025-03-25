Тисячі балістичних ракет: Іран показав підземну базу з великими запасами зброї (відео)

Іранські військові підготували запас ракет для ударів по кораблях у Перській затоці, написав OSINT-аналітик.

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Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) під землею збудував військову базу, на якій зберігають запас крилатих та балістичних ракет. Державне телебачення Ірану показало кадри з ледь не кілометровими рядами вантажівок з ракетами на пускових установках. Фрагмент відео від іранських військових опублікували у Telegram-каналі "Новини КВІР Революційна гвардія" та у дописі в X OSINT-аналітика OSINTdefender.

Іранське джерело показало фрагмент трансляції телеканалу TV.SNN. На відео можна побачити довгі тунелі, під стінами яких у два ряди стоять контейнери, ймовірно, з ракетами. Коли камера проїжджає далі, у кадрі з'являються три-п'ятиметрові ракети, встановлені на вантажівки. Крім того, на спеціальних упорах видно іншу зброю — ракети, довжиною з десяток метрів. Запис триває майже півтори хвилини, і протягом цього часу показують все нові і нові види засоби ураження, які КВІР сховав на підземній базі.

У Telegram-каналі вказано, що один з чоловіків, який їде у військовій машині на початку запису, — це начальник штабу генерал-майор Багері. При цьому генерал-майор вихваляється, що Іран начебто створив сильніший, ніж раніше, "залізний кулак". Також він заявив, що темпи зростання кількості ракет перевищують можливості ворогів КВІР.

Зброя Ірану — деталі

OSINTdefender опублікував інші фрагменти трансляції іранського державного телебачення. Аналітик пояснив, що глядачам показали підземну ракетну базу аерокосмічних сил. На базі, ймовірно, зберігають "тисячі балістичних ракет малої та середньої дальності". Також є протикорабельні ракети, якими КВІР, можливо, готується бити по кораблях у Перській затоці, написав OSINTер.

Зброя Ірану - вантажівки з ракетами на підземній базі Фото: Скриншот Зброя Ірану - підземна військова база Фото: Скриншот

Зазначимо, відео з військової бази Вартовий ісламської революції з'явилось тоді ж, коли розвідувальна спільнота США опублікувала аналітичний звіт про по точні загрози національній безпеці. Серед іншого, у звіті ідеться й про Іран, який є третьою небезпечною державою після Китаю та РФ. У тексті документа вказано, що ця країна має велику кількість балістичних, крилатих ракет та БПЛА. Над цими видами зброї працюють, щоб вони стали більш точними, летальними, надійними, ідеться у звіті. Аналітики США впевнені, що уряд цієї Близькосхідної країни не відновив ядерну програму, хоч про неї і почали вести дискусії.

Нагадуємо, 19 березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американці готові воювати з Іраном. Тим часом 2 березня верховний лідер Ірану опублікував україномовний допис в X.