У США заявили про плани Трампа воювати з "ядерним" Іраном: Тегеран погрожує "важким ляпасом"

Президент США готовий розпочати війну, щоб не допустити появи ядерної зброї в Ірану. Тегеран обіцяє відповісти будь-кому, хто завдасть шкоди іранському народу.

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Президент США Дональд Трамп віддасть наказ про початок військових дій проти Ірану, щоб не допустити появи у країни ядерної зброї. Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю консервативному радіоведучому Г'ю Г'юїтту.

За його оцінками, Трамп поки що воліє вирішити це питання дипломатичним шляхом і без війни. Але якщо у нього буде вибір між ядерним Іраном і вжиттям військових заходів, то вибір буде на користь останнього варіанту, пояснив глава Держдепу.

Г'юїтт запитав Рубіо, чи будуть США діяти поодинці, якщо справа дійде до війни. У відповідь чиновник сказав, що якщо президент ухвалить таке рішення, то у США буде можливість зробити це самостійно.

"Якщо дипломатія з Іраном зазнає невдачі, мені доведеться передати це питання Міністерству оборони", — зауважив Рубіо.

Ядерна програма Ірану: Тегеран читає листи Трампа

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 20 березня заявив, що Тегеран розгляне можливості та погрози, що містяться в листі Трампа щодо нової ядерної угоди. Незабаром Іран дасть відповідь.

"Лист Трампа був радше погрозою, але є й можливості. Ми звернули увагу на всі пункти. За кожною загрозою ховається нова можливість", — відреагував Аракчі.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї налаштований не настільки мирно. Він вважає лист Трампа "оманливим" і заявив, що його надмірні вимоги "затягнуть вузол санкцій і посилять тиск" на Іран.

Сьогодні, 21 березня, Алі Хаменеї заявив про готовність Тегерана дати "важкий ляпас" будь-кому, хто завдасть шкоди іранському народу.

"Вони [американці] повинні знати, що ми ніколи не ініціювали конфлікт, але кожен, хто заподіє зло [Ірану], зустріне важкий ляпас", — сказав верховний лідер.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан говорив, що Трамп не має права наказувати його країні. ВПС США вже ведуть масштабну розвідку біля Ірану.

Президент Росії Володимир Путін погоджувався допомогти адміністрації Трампа вести ядерні переговори з Тегераном. Москва впевнена, що всі питання між США та Іраном мають вирішуватися в переговорах.