В США заявили о планах Трампа воевать с "ядерным" Ираном: Тегеран грозит "увесистой пощечиной"

Президент США готов начать войну, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Тегеран обещает ответить любому, кто нанесет вред иранскому народу.

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Президент США Дональд Трамп отдаст приказ о начале военных действий против Ирана, чтобы не допустить появления у страны ядерного оружия. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту.

По его оценкам, Трамп пока предпочитает решить этот вопрос дипломатическим путем и без войны. Но если у него будет выбор между ядерным Ираном и принятием военных мер, то выбор будет в пользу последнего варианта, объяснил глава Госдепа.

Хьюитт спросил Рубио, будут ли США действовать в одиночку, если дело дойдет до войны. В ответ чиновник сказал, что если президент примет такое решение, то у США будут возможность сделать это самостоятельно.

"Если дипломатия с Ираном потерпит неудачу, мне придется передать этот вопрос Министерству обороны", — заметил Рубио.

Ядерная программа Ирана: Тегеран читает письма Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 20 марта заявил, что Тегеран рассмотрит возможности и угрозы, содержащиеся в письме Трампа по поводу нового ядерного соглашения. Вскоре Иран даст ответ.

"Письмо Трампа было скорее угрозой, но имеются и возможности. Мы обратили внимание на все пункты. За каждой угрозой скрывается новая возможность", — отреагировал Аракчи.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настроен не столь мирно. Он посчитал письмо Трампа "обманчивым" и заявил, что его чрезмерные требования "затянут узел санкций и усилят давление" на Иран.

Сегодня, 21 марта, Али Хаменеи заявил о готовности Тегерана дать "увесистую пощечину" любому, кто нанесет вред иранскому народу.

"Они [американцы] должны знать, что мы никогда не инициировали конфликт, но каждый, кто причинит зло [Ирану], встретит увесистую пощечину", — сказал верховный лидер.

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан говорил, что Трамп не имеет права приказывать его стране. ВВС США уже ведут масштабную разведку возле Ирана.

Президент России Владимир Путин соглашался помочь администрации Трампа вести ядерные переговоры с Тегераном. Москва уверена, что все вопросы между США и Ираном должны решаться в переговорах.