"Божевільна наполегливість": Трамп планує вдарити по ядерних об'єктах Ірану, — Daily Mail

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дійсно готовий віддати наказ на бомбардування ядерних об'єктів Ірану. Удар може відбутись за кілька тижнів, і його спільно реалізують американські та ізраїльські військові. Джерела видання Daily Mail в Ізраїлі запевнили, що погрози Трампа це не порожні слова.

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Про можливу атаку США на Іран ідеться у статті британського видання Daily Mail, опублікованій 2 квітня.

Видання навело аналіз ситуації на Близькому Сході, зроблений кореспондентом Деном Ходжесом, який перебуває в Ізраїлі. Серед джерел Ходжеса — топполітики, а також високопоставлені військові та дипломати США та Ізраїлю. Співрозмовники журналіста запевнили, що удар по Ірану відбудеться і буде спрямований на ядерні об'єкти, які загрожують світовій безпеці.

"Цього давно слід було уникати. Час підвести межу. Це не просто божевільна наполегливість. Це надзвичайно важливо для стабільності Ізраїлю та світу", — заявив співрозмовник Daily Mail.

Журналіст навів докази того, що цього разу заяви президента США Дональда Трампа — не порожні слова. Про серйозність намірів свідчить, наприклад, перекидання трьох стелс-бомбардувальників B2 Spirit (літаків-невидимок) на базу на островах Чагос в Індійському океані. Завдяки цьому на базі зосередили сумарно сім B2 Spirit, які здатні запускати бомби з надточним наведенням GBU-57 "Bunker Buster". Подібні бомби призначені саме для пробивання добре захищених ядерних бункерів, написав Ходжес (вага GBU-57 "Bunker Buster" — 14 тонн, пробиває 61 м).

Видання пояснило, у чому полягає проблема з ядерною програмою Іраном і чому її вирішили розв'язати саме зараз. Серед іншого, ЦАХАЛ "проорав дорогу" для ВМС США, оскільки протягом кількох місяців вибивав засоби ППО, які могли завадити удару. Крім того, є зв'язок з поведінкою президента РФ Володимира Путіна на російсько-українській війні. Зокрема, дії Кремля показали впливовість та силу країни, яка має ядерну зброю, ідеться у статті.

Орієнтовна дата, на яку пропонують орієнтуватись джерела Daily Mail, — кінець травня. Втім, ситуація може змінитись, якщо Тегеран погодиться на вимоги Вашингтона, додали вони, визнаючи загрозу реальної війни.

"Графік запропонованої атаки все ще змінюється. Але Дональд Трамп вказав іранцям крайній термін до кінця травня, щоб погодитися розпочати демонтаж свого ядерного потенціалу. Торгова війна Дональда Трампа – це побічний ефект. Наближається справжня війна", — підсумувало медіа.

У соцмережі X засновник видання про армію та геополітику Ian Ellis опублікував схему, на якій показав кораблі та літаки США, зосереджені навколо Ірану. Бачимо 15 військових кораблів різних типів та 16 бомбардувальників.

США та Іран - американські літаки та кораблі біля Аравійського півострова Фото: X (Twitter)

США та Іран — деталі

Зазначимо, 31 березня видання The Tehran Times повідомило з посиланням на власні джерела, начебто балістичні та крилаті ракети Ірану заряджені в пускові установки та готові відповісти на можливу атаку ВМС США. Крім того, видання навело позицію Тегерану щодо ультиматуму Дональда Трампа. Глава Білого дому пригрозив атакувати іранські військові бази, якщо вони не спинять розробку ядерної зброї. У відповідь Тегеран заявив, що самостійно вирішуватиме, що робити з власними військовими розробками.

Нагадуємо, 21 березня Дональд Трамп звернувся до Конгресу США з закликом атакувати Іран через загрозу національній безпеці. Тим часом державний телеканал Ірану показав підземну військову базу з тисячами ракет різних типів.