Абрамович не хоче ділитися з Україною. Чим закінчиться історія про безкорисливого олігарха і два мільярди

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ЗМІ пишуть, що російський олігарх Абрамович "відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі".

Припускаю, для когось це несподівана новина.

Особливо, для тих, хто всіма правдами й неправдами намагався (звичайно, виключно "па дабратє душевнай") допомогти персонажу вийти з-під санкцій.

Згадується не тільки "фонд покаяння".

Як ви думаєте, хто був (абсолютно нелогічно для зовнішнього спостерігача, але цілком зрозуміло для тих, хто "в курсі" та "в темі") не тільки залученим до перших після початку відкритої агресії переговорів із рашистами в Білорусі, а й до так званої "зернової угоди" й до дечого іншого, менш відомого?

Схоже, дехто в українській владі почувався з персонажем абсолютно комфортно.

І тут — такий удар…

А здавалося, свого часу так співчував Україні... Фото: AP

Можливо, для прояснення ситуації комусь було б корисним звернутися до історії й особливо — до історії збагачення персонажа.

Ну а нашим правоохоронним органам, можливо, було б корисним нарешті дати належну оцінку діяльності персонажа й особливо його безкорисним помічникам із числа українських високопосадовців у цьому зв'язку?

Мрії, мрії, мрії…

Тим не менш, схоже, ми отримали ще одне підтвердження того, що єдиним дієвим механізмом отримання Україною майна рашистських фізичних і юридичних осіб для компенсації витрат через війну можуть бути судові рішення.

І найперше — рішення спеціально створеного міжнародного трибуналу.

А за розвитком ситуації з персонажем продовжуємо спостерігати сумлінно: схоже, все тільки починається…

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