Ученые придумали робота, который летает без батареек: как работает странное устройство

Вдохновленная крыльями бабочки, группа немецких исследователей разработала новый тип роботизированных крыльев, которые приводятся в движение при помощи магнитных полей.

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Устройство, созданное исследователями из Технического университета Дармштадта и Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф, не нуждаются ни в батарейках, ни в электронике. Об этом пишет Interesting Engineering.

Ученые использовали комбинацию гибкого пластика с крошечными магнитными частицами для создания роботизированных крыльев. Они состоят из композита термопластичного полиуретана и микронного магнитного порошка и были созданы с помощью 3D-печати с использованием технологии Powder Bed Fusion (PBF).

Команда обнаружила, что встроенные магнитные частицы при воздействии внешних магнитных полей заставляют крылья изгибаться так же, как у бабочек. Ученые также обнаружили, что более крупные крылья с узорами, похожими на жилки, более адаптивны и их легче сгибать.

Эти роботизированные крылья могут иметь широкий спектр применения. Одним из них может быть исследование окружающей среды, в котором крылатые роботы отслеживают популяции опылителей или измеряют качество воздуха. Они также могут быть полезны при стихийных бедствиях, поскольку их небольшая, энергоэффективная конструкция позволяет роботам перемещаться по опасным зонам для поисково-спасательных операций. Команда также отметила, что новый дизайн также может быть легко адаптирован для медицинской сферы.

Разработка небольших, легких роботов с точными, контролируемыми движениями может оказаться бесценной в инвазивной хирургии, особенно при работе с деликатными тканями или вблизи них. Более того, принцип использования магнитных частиц таким образом может также открыть двери для разработки новых видов искусственных мышц или других инновационных материалов, которые могут менять форму по требованию.

Хотя в настоящее время роботизированные крылья полагаются на внешние магнитные поля для изменения формы, команда с оптимизмом смотрит на интеграцию генераторов магнитного поля в будущие итерации технологии.

Ранее мы рассказывали, как в Китае полицейские вышли патрулировать улицы с роботом. Эти роботы могут действовать как на суше, так и в воде. Они могут распылять слезоточивый газ и идентифицировать преступников, находящихся в розыске.