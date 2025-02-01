Учені придумали робота, який літає без батарейок: як працює дивний пристрій

Натхненна крилами метелика, група німецьких дослідників розробила новий тип роботизованих крил, які приводяться в рух за допомогою магнітних полів.

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Пристрій, створений дослідниками з Технічного університету Дармштадта і Центру Гельмгольца Дрезден-Россендорф, не потребують ні батарейок, ні електроніки. Про це пише Interesting Engineering.

Вчені використовували комбінацію гнучкого пластику з крихітними магнітними частинками для створення роботизованих крил. Вони складаються з композиту термопластичного поліуретану і мікронного магнітного порошку і були створені за допомогою 3D-друку з використанням технології Powder Bed Fusion (PBF).

Команда виявила, що вбудовані магнітні частинки при впливі зовнішніх магнітних полів змушують крила згинатися так само, як у метеликів. Вчені також виявили, що більші крила з візерунками, схожими на жилки, є більш адаптивними і їх легше згинати.

Ці роботизовані крила можуть мати широкий спектр застосування. Одним із них може бути дослідження довкілля, в якому крилаті роботи відстежують популяції запилювачів або вимірюють якість повітря. Вони також можуть бути корисними під час стихійних лих, оскільки їхня невелика, енергоефективна конструкція дає змогу роботам переміщатися небезпечними зонами для пошуково-рятувальних операцій. Команда також зазначила, що новий дизайн також може бути легко адаптований для медичної сфери.

Розробка невеликих, легких роботів з точними, контрольованими рухами може виявитися безцінною в інвазивній хірургії, особливо при роботі з делікатними тканинами або поблизу них. Ба більше, принцип використання магнітних частинок у такий спосіб може також відкрити двері для розроблення нових видів штучних м'язів або інших інноваційних матеріалів, які можуть змінювати форму на вимогу.

Хоча наразі роботизовані крила покладаються на зовнішні магнітні поля для зміни форми, команда з оптимізмом дивиться на інтеграцію генераторів магнітного поля в майбутні ітерації технології.

Раніше ми розповідали, як у Китаї поліцейські вийшли патрулювати вулиці з роботом. Ці роботи можуть діяти як на суші, так і у воді. Вони можуть розпилювати сльозогінний газ та ідентифікувати злочинців, які перебувають у розшуку.