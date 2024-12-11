Движется со скоростью 34 км/ч: в Китае полицейские вышли патрулировать улицы с роботом

Эти роботы могут действовать как на суше, так и в воде. Они могут распылять слезоточивый газ и идентифицировать преступников, находящихся в розыске.

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Китай выпустил на патрулирование вместе с полицейскими робота, который преследует преступников со скоростью 34 километра в час. Об этом пишет Daily Star.

"Правоохранители патрулируют улицы вместе со сферическими роботами с искусственным интеллектом, способными выявлять и останавливать преступления", — говорится в материале.

Этот робот является неуязвимым и может преследовать преступников со скоростью 34 км в час.

Полиция патрулирует улицы с роботом Фото: Скриншот

Сферы-роботы были разработаны китайской компанией Logon Technology для того, чтобы помогать, а со временем и заменить человека в опасных условиях.

Они могут действовать как на суше, так и в воде, выдерживают четыре тонны удара и оснащены сеточными пушками, распылителями слезоточивого газа, гранатами, громкоговорителями и устройствами для рассеивания звуковых волн.

Роботы используют программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы идентифицировать и останавливать известных преступников, а также могут обнаруживать нарушения или аномалии поблизости.

Как отмечают журналисты, они являются реальными версиями главного героя популярного фантастического фильма 1987 года "Робокоп".

Напомним, британцев насмешило фото преступника, которое обнародовала полиция для розыска.

9 декабря издание Interesting Engineering сообщило, что Китай разрабатывает рекордный 504-кубитный квантовый компьютер Tianyan-504.