Британцев насмешило фото преступника, которое обнародовала полиция: помогло ли это его поймать

Комментаторы требовали от полиции выдать ордер на арест парикмахерской. Мужчину разыскивают за нападение и опасное вождение авто.

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В городе Сандерленд в Великобритании полиция разыскивает мужчину, но все насмехаются над его фотографией, которую обнародовали для поиска. Об этом пишет Daily Star.

Полиция разыскивает 26-летнего мужчину по имени Брэдли Финн, который совершил нападение и опасно водил авто, однако комментаторов насмешили редкие волосы на голове. Финн.

Брэдли Финн Фото: SWNS

"Вам нужно выдать ордер и на его парикмахера", — написал один человек.

"Его легко можно было поймать, он явно бегает везде задом наперед", — прокомментировал другой.

Также люди шутили над тем, что полиция "причесывает" территорию и выбирает для розыска худшие фото, которые есть в жизни нарушителей, чем якобы уже их наказывают.

"Хотя в комментариях на Facebook никто не предоставил никакой информации о разыскиваемом, этот вирусный пост гарантированно привлечет внимание к делу и поможет полиции в его поисках", — отметили журналисты.

Они также обратились в полицию с просьбой предоставить информацию, помогла ли обнародованная фотография и реакция людей на нее разыскать нарушителя.

Напомним, разъяренный покупатель протаранил на машине автосалон и требовал вернуть деньги.

Фокус также писал о том, как женщина избила стюардессу, из-за чего самолет вынужденно прервал рейс.