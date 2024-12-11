Британців насмішило фото злочинця, яке оприлюднила поліція: чи допомогло це його упіймати

Коментатори вимагали від поліції видати ордер на арешт перукарні. Чоловіка розшукують за напад та небезпечне водіння авто.

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У місті Сандерленд у Великій Британії поліція розшукує чоловіка, але всі насміхаються над його фотографією, яку оприлюднили для пошуку. Про це пише Daily Star.

Поліція розшукує 26-річного чоловіка на ім'я Бредлі Фінн, який вчинив напад та небезпечне водив авто, проте коментаторів насмішило рідке волосся на голові. Фінна.

Бредлі Фінн Фото: SWNS

"Вам потрібно видати ордер і на його перукаря", — написав один чоловік.

"Його легко можна було зловити, він явно бігає всюди задом наперед", — прокоментував інший.

Також люди жартували з того, що поліція "причісує" територію та обирає для розшуку найгірші фото, які є у житті порушників, чим нібито вже їх карають.

"Хоча в коментарях на Facebook ніхто не надав жодної інформації про розшукуваного, цей вірусний пост гарантовано приверне увагу до справи і допоможе поліції в її пошуках", — наголосили журналісти.

Вони також звернулись до поліції з проханням надати інформацію, чи допомогла оприлюднена фотографія та реакція людей на неї розшукати порушника.

Нагадаємо, розлючений покупець протаранив на машині автосалон та вимагав повернути гроші.

Фокус також писав про те, як жінка побила стюардесу, через що літак вимушено перервав рейс.