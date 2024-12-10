Літак вимушено перервав рейс: жінка побила стюардесу та була госпіталізована

Конфліктна ситуація на борту могла стати причиною аварії. Стюардеса намагалася втихомирити 25-річну жінку, але у відповідь отримала удар ногою.

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Літак іспанської авіакомпанії Vueling Airlines, що летів із Парижа в Аліканте, здійснив екстрену посадку через конфліктну ситуацію на борту. Про це повідомляє газета Le Figaro.

Причина інциденту — напад 25-річної жінки на стюардесу. Пасажирка, як стверджує видання, мала психологічні проблеми. Спочатку вона смикнула стюардесу за волосся і після вдарила ногою.

За наказом капітана літак сів в аеропорту "Тулуза-Бланьяк" на півдні Франції, сам інцидент стався ще 8 грудня. Буйного пасажира чекали в аеропорту правоохоронці, вони розслідують справу за фактом перешкоджання аеронавігації.

Норми транспортного кодексу Франції передбачають п'ять років ув'язнення і штраф у розмірі 18 тисяч євро за подібні дії. Однак арешт швидко скасували через термінову госпіталізацію жінки у відділення невідкладної психіатричної допомоги. Її родина, яка подорожувала з нею, також вийшла з літака, щоб підтримати її.

"Такі речі відбуваються майже регулярно фактично без причин. Спершу між ними сталася суперечка, стюардеса намагалася заспокоїти жінку", — каже директор Прикордонної поліції Джулі Галіссон.

Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту імені Джомо Кеньятти в Найробі стався інцидент з вини пілота. Він забув увімкнути гальма на літаку De Havilland Canada DHC-8-402.

Українські експерти раніше пояснювали, чому в Україні не відкриваються аеропорти. Наприклад, до аеропорту "Бориспіль" російська балістична ракета може долетіти за дві хвилини.