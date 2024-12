Неуважний пілот забув натиснути на гальма в аеропорту: що сталося з літаком (фото)

Літак з'їхав з рампи і врізався в металеві стовпи, внаслідок чого його носова частина виявилася затиснутою. На корпусі утворилися значні вм'ятини та потертості.

Увечері 1 грудня в Міжнародному аеропорту імені Джомо Кеньятти в Найробі (Кенія) стався інцидент із літаком De Havilland Canada DHC-8-402. Про це пише Need To Know.

Повітряне судно, що належить кенійській бюджетній авіакомпанії Jambojet, отримало серйозні пошкодження носової частини після зіткнення з флагштоками на території VIP-терміналу.

Як повідомляється, причиною інциденту стала відсутність противідкатних упорів і ймовірне невключення гальм пілотом. Літак скотився з рампи, внаслідок чого його ніс застряг між металевими стовпами. Пошкодження включають глибокі потертості та вм'ятини.

Літак скотився з рампи Фото: Jam Press

Авіакомпанія Jambojet випустила офіційну заяву, підтвердивши інцидент.

"Під час стоянки літак скотився з рампи і зіткнувся зі стовпом, що призвело до пошкодження носової частини. Ми хочемо зазначити, що ніхто з наших співробітників не постраждав. Наша команда активно співпрацює з владою для розслідування обставин і вжиття необхідних заходів для запобігання подібних випадків у майбутньому. Безпека залишається нашим головним пріоритетом, і ми продовжуємо підтримувати найвищі стандарти в нашій діяльності", — повідомив представник компанії.

Пошкодження включають глибокі потертості та вм'ятини Фото: Jam Press

Літак був тимчасово виведений з експлуатації до завершення ремонтних робіт і перевірки. Авіакомпанія також попередила пасажирів про можливі затримки рейсів, спричинені інцидентом, і принесла вибачення за доставлені незручності.

Jambojet наголосила на своїй прихильності забезпеченню безпеки співробітників і клієнтів, запевнивши, що вживає всіх необхідних заходів для запобігання подібним подіям.

