Хотів побачити світ: правда про фотографію хлопчика, що падає з літака

Фотограф-любитель Джон Гілпін випадково зняв падіння підлітка з літака в сіднейському аеропорту. Лише через тиждень, проявивши плівку, він зрозумів, який жахливий кадр зробив.

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Моторошна фотографія, що отримала назву "найстрашнішого знімка в історії", знову сколихнула соцмережі, розкривши трагічну історію 14-річного підлітка Кіта Сапсфорда з Австралії, який випав із шасі літака 1970 року. Про це згадує Lad Bible.

Знімок, зроблений випадково фотографом-аматором Джоном Гілпіном в аеропорту Сіднея, зафіксував фатальний момент падіння юнака. Чоловік усвідомив, що закарбував, лише через тиждень після того, як проявив плівку.

Кіт, якого батько описував як "блукача з потягом до подорожей", втік із католицької школи й проник на територію аеропорту. Там він забрався в колісну нішу літака Japan Airlines, що прямував до Токіо. Хлопчик не знав, що стулка відсіку відкриється під час зльоту — і його мрія побачити світ закінчилася трагічно.

Слідство пізніше виявило в колісній ямі відбитки рук і клаптики одягу Фото: John Gilpin

Батько підлітка, професор інженерії Чарльз Сапсфорд, згадував, що незадовго до трагедії попереджав сина про смертельну небезпеку, що чатує в шасі літака. Але юнацьке прагнення до свободи виявилося сильнішим за страх.

Слідство пізніше виявило в колісній ямі відбитки рук і клаптики одягу Кіта, підтвердивши його перебування у відсіку до моменту загибелі.

Історія отримала другу хвилю уваги після публікації знімка в соцмережі X. Коментатори висловлюють шок і співчуття:

"Сумний кінець пригод Кіта. Підтримуйте зв'язок зі своїми дітьми...";

"Трагедія, якій можна було запобігти";

"Рідкісний і страшний кадр. Більше, ніж просто фото";

"Цікавість убила кішку... Дуже шкода, що він не отримав шансу вирости".

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки і дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що стюардеса розповіла, чому ніколи не слід плескати, коли літак приземляється. Оплески під час посадки часто викликають суперечки. Стюардеса Барбара Бацильєрі пояснила, чому краще дочекатися повної зупинки літака.