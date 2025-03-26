Хотел увидеть мир: правда о фотографии мальчика, падающего с самолета

Фотограф-любитель Джон Гилпин случайно заснял падение подростка из самолета в сиднейском аэропорту. Лишь спустя неделю, проявив пленку, он понял, какой ужасный кадр сделал.

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Жуткая фотография, получившая название "самого страшного снимка в истории", вновь всколыхнула соцсети, раскрыв трагическую историю 14-летнего подростка Кита Сапсфорда из Австралии, выпавшего из шасси самолета в 1970 году. Об этом вспоминает Lad Bible.

Снимок, сделанный случайно фотографом-любителем Джоном Гилпином в аэропорту Сиднея, запечатлел роковой момент падения юноши. Мужчина осознал, что запечатлел, лишь через неделю после того, как проявил пленку.

Кит, которого отец описывал как "скитальца с тягой к путешествиям", сбежал из католической школы и проник на территорию аэропорта. Там он забрался в колесную нишу самолета Japan Airlines, направлявшегося в Токио. Мальчик не знал, что створка отсека откроется во время взлета — и его мечта увидеть мир закончилась трагически.

Следствие позже обнаружило в колесной яме отпечатки рук и клочки одежды Кита Фото: John Gilpin

Отец подростка, профессор инженерии Чарльз Сапсфорд, вспоминал, что незадолго до трагедии предупреждал сына о смертельной опасности, подстерегающей в шасси самолета. Но юношеское стремление к свободе оказалось сильнее страха.

Следствие позже обнаружило в колесной яме отпечатки рук и клочки одежды Кита, подтвердив его пребывание в отсеке до момента гибели.

История получила вторую волну внимания после публикации снимка в соцсети X. Комментаторы выражают шок и сочувствие:

"Печальный конец приключений Кита. Поддерживайте связь со своими детьми…";

"Трагедия, которую можно было предотвратить";

"Редкий и страшный кадр. Больше, чем просто фото";

"Любопытство убило кошку… Очень жаль, что он не получил шанса вырасти".

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что стюардесса рассказала, почему никогда не следует хлопать, когда самолет приземляется. Аплодисменты при посадке часто вызывают споры. Стюардесса Барбара Бацильери объяснила, почему лучше дождаться полной остановки самолета.