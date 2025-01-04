Гігантське кільце з космосу звалилося на село в Кенії: вчені вважають, це лише початок (фото)

Космічне кільце вагою пів тонни дивом не влучило в будівлю або будинок, інакше це була б катастрофа.

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Величезний шматок космічного сміття 30 грудня звалився на невелике село в Кенії. Як раніше писав Фокус, вага металевого кільця становила близько 500 кілограмів, а його ширина сягала 2,5 метра. На щастя, для населення села, космічне сміття приземлилося в гущавину дерев, лише злякавши місцевих жителів, але наслідки, на думку вчених, могли бути більш руйнівними, пише Live Science.

За словами жителя села Мукуку, розташованого на південний схід від столиці Нейробі, Джозефа Мутуа, він доглядав за своєю коровою, коли почув гучний звук. Після падіння космічного сміття не було видно ніякого диму, а тому місцеві жителі попрямували до місця події, щоб перевірити, що сталося. Звук був таким гучним, що місцеві жителі подумали, ніби село атакували — приземлення космічного сміття прозвучало як вибух бомби. Але замість цього на місці падіння було виявлено загадкове металеве кільце діаметром 2,5 метра.

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На місце події виїхали місцеві чиновники й фахівці, вони незабаром встановили, що загадковий предмет, імовірно, є розділовим кільцем від ракети, яке мало б згоріти в атмосфері Землі. За даними Кенійського космічного агентства (ККА), уламок не становить жодної подальшої загрози для населення. Утім, вони підтвердили, що наслідки могли бути більш плачевними, якби космічне сміття впало на будівлю або житлові будинки.

Вага космічного кільця склала близько 500 кг. Фото: X / @Moibenshire

З моменту падіння загадкового космічного кільця минуло 5 днів, але чиновники все ще не можуть визначити його походження. Водночас місцеві жителі жадають знайти того, кому належить космічне кільце, щоб винуватець компенсував збитки.

На жаль, низька навколоземна орбіта стає все більш перевантаженою. За даними вчених, наразі на орбіті Землі перебуває понад 170 мільйонів фрагментів сміття завширшки понад 1 міліметр від ракет, космічних човників, супутників, що вийшли з ладу, та інших космічних апаратів. Частина цього космічного сміття просто згорає в атмосфері Землі, проте інші фрагменти, схоже, стають справжньою загрозою для людей.

Космічне сміття вагою 500 кг звалилося на кенійське село Фото: Facebook / GEN Z KENYA

Дослідники зазначають, що подібні інциденти все ще рідкісні, проте з кожним роком стають дедалі поширенішими та становлять справжню загрозу. Наприклад, у травні 2024 року уламок корабля SpaceX уже врізався в дах будинку чоловіка у Франкліні (Північна Кароліна, США). Але це не поодинокий випадок.

Місяцем раніше два великих обгорілих шматки космічного сміття було виявлено на фермі в Канаді. У березні 2024 року шматок металу з Міжнародної космічної станції (МКС) врізався в будинок сім'ї в Неаполі (Флорида, США).

Науковці також зазначають, що космічне сміття становить загрозу не тільки для людей на Землі, але також для астронавтів на МКС. Наприклад, минулого року їм довелося маневрувати, щоб ухилитися від космічного сміття.

Ніхто досі не знає, кому належить космічне кільце Фото: X / @Moibenshire

Водночас комерційні та державні космічні запуски продовжують набирати обертів, а тому експерти попереджають, що проблема космічного сміття, яке падає нам на голови, лише наростатиме. Для прикладу, в усьому світі на 2025 рік уже заплановано сотні космічних запусків, а отже сміття на навколоземній орбіті стане в рази більше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили промінь, який притягує, щоб навести лад у космосі.