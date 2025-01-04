Гигантское кольцо из космоса рухнуло на деревню в Кении: ученые считают, это лишь начало (фото)

Космическое кольцо весом полтонны чудом не попало в здание или дом, в противном случае, это была бы катастрофа.

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Огромный кусок космического мусора 30 декабря рухнул на небольшую деревню в Кении. Как ранее писал Фокус, вес металлического кольца составил около 500 килограммов, а его ширина достигала 2,5 метров. К счастью, для населения деревни, космический мусор приземлился в чащу деревьев, лишь испугав местных жителей, но последствия, по мнению ученых, могли быть более разрушительными, пишет Live Science.

По словам жителя деревни Мукуку, расположенной к юго-востоку от столицы Нейроби, Джозефа Мутуа, он присматривал за своей коровой, когда услышал громкий звук. После падения космического мусора не было видно никакого дыма, а потому местные жители направились к месту происшествия, чтобы проверить, что произошло. Звук был таким громким, что местные жители подумали, будто деревню атаковали — приземление космического мусора прозвучало как взрыв бомбы. Но вместо этого на месте падения было обнаружено загадочное металлическое кольцо диаметром 2,5 метра.

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На место происшествия выехали местные чиновники и специалисты, они вскоре установили, что загадочный предмет, вероятно, является разделительным кольцом от ракеты, которое должно было бы сгореть в атмосфере Земли. По данным Кенийского космического агентства (ККА), обломок не представляет никакой дальнейшей угрозы для населения. Впрочем, они подтвердили, что последствия могли быть более плачевными, если бы космический мусор рухнул на здание или жилые дома.

Вес космического кольца составил около 500 кг Фото: X / @Moibenshire

С момента падения загадочного космического кольца прошло 5 дней, но чиновники все еще не могут определить его происхождение. В то же время местные жители жаждут найти того, кому принадлежит космическое кольцо, чтобы виновник компенсировал ущерб.

Увы, низкая околоземная орбита становится все более перегруженной. По данным ученых, в настоящее время на орбите Земли находится более 170 миллионов фрагментов мусора шириной более 1 миллиметра от ракет, космических челноков, вышедших из строя спутников и других космических аппаратов. Часть этого космического мусора попросту сгорает в атмосфере Земли, однако другие фрагменты, похоже, становятся настоящей угрозой для людей.

Космический мусор весом 500 кг рухнул на кенийскую деревню Фото: Facebook / GEN Z KENYA

Исследователи отмечают, что подобные инциденты все еще редки, однако с каждым годом становятся все более распространенными и представляют настоящую угрозу. Например, в мае 2024 года обломок корабля SpaceX уже врезался в крышу дома мужчины во Франклине (Северная Каролина, США). Но это не единичный случай.

Месяцем ранее два больших обгоревших куска космического мусора были обнаружены на ферме в Канаде. В марте 2024 году кусок металла с Международной космической станции (МКС) врезался в дом семьи в Неаполе (Флорида, США).

Ученые также отмечают, что космический мусор представляет угрозу не только для людей на Земле, но также для астронавтов на МКС. Например, в прошлом году им пришлось маневрировать, чтобы уклониться от космического мусора.

Никто до сих пор не знает, кому принадлежит космическое кольцо Фото: X / @Moibenshire

В то же время коммерческие и государственные космические запуски продолжают набирать обороты, а потому эксперты предупреждают, что проблема космического мусора, падающего нам на головы, будет лишь нарастать. Для примера, во всем мире на 2025 год уже запланированы сотни космических запусков, а значит мусора на околоземной орбите станет в разы больше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали притягивающий луч, чтобы навести порядок в космосе.