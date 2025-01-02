На село в Кении упало космическое кольцо весом в полтонны: что это может быть (фото)

Специалисты Кенийского космического агентства изъяли объект у крестьян, чтобы исследовать его происхождение и установить владельца.

Related video

На деревню Мукуку в Кении 30 декабря упало металлическое кольцо около 2,5 м диаметром и 500 кг весом. Власти страны начали расследовать случай и предположили, что на деревню в южном округе Макуэни могла упасть часть ракетной пусковой установки. Об этом говорится в заявлении, которое обнародовало 1 января Кенийское космическое агентство (KSA).

В космическом агентстве сообщили, что при содействии других ведомств и местных властей место падения кольца оградили, а обломки изъяли у местных жителей. Сейчас их исследуют специалисты.

"Первые данные указывают на то, что объект является разделительным кольцом пусковой установки (ракеты), который должен либо сгореть при падении в атмосфере, либо упасть на необитаемые районы планеты", — написали в KSA.

Крестьяне в Кении стали свидетелями падения полутонного кольца из космоса Фото: X / @Moibenshire Металлическое кольцо из космоса достигает 2,5 метров в диаметре Фото: X / @Moibenshire

В ведомстве утверждают, что падение элемента ракеты на населенный пункт — это единичный случай, который будет тщательно расследован. В заявлении агентства уверяют, что никто из селян не пострадал и объект не представляет угрозы общественной безопасности. Кому принадлежала ракета, с которой упало полутонное кольцо, пока не известно.

Космическое кольцо забрали у кенийских крестьян для установления его происхождения Фото: X / @Moibenshire

Напомним, 2 января СМИ сообщали о новых данных о загадочной силе Вселенной, которые получили ученые. Открытия прошлого года изменили представление ученых о темной энергии и ее роли в расширении Вселенной.

Также 1 декабря журналисты писали о запланированных на 2025 год миссиях, которые могут изменить представление о космосе.